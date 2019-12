Cégep de La Pocatière : Steve Gignac reconduit comme directeur des études

Steve Gignac. Photo : Courtoisie.

Le Cégep de La Pocatière annonce le renouvellement du mandat de M. Steve Gignac au poste de directeur des études, et ce, pour cinq ans.

Ce renouvellement est le fruit d’un processus ouvert, transparent et fondé sur la consultation de la communauté collégiale par le comité de renouvellement. Les réponses obtenues, combinées au bilan de fin de mandat de M. Gignac, ont permis au comité de réaliser une évaluation de qualité et favorable.

Depuis le début de son mandat en 2016, M. Gignac a fait preuve d’une belle facilité d’adaptation et d’une progression rapide dans la maîtrise de ses dossiers, d’indiquer le Cégep. L’établissement souligne également son attitude positive et son aisance dans les situations propices au réseautage, ainsi que son engagement à répondre aux besoins des étudiants et de faire évoluer la maison d’enseignement.