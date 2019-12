Création d’une fiducie pour protéger les terres de la spéculation

Photo : Dan Meyers (Unsplash.com).

L’Union des producteurs agricoles (UPA) et Fondaction créent une fiducie d’utilité sociale (FUS) à but non lucratif, la Fiducie UPA-Fondaction, protégeant les terres contre la spéculation et favorisant l’accès à la relève. Cette annonce a été réalisée en marge du Congrès général de l’Union qui s’entame aujourd’hui au Centre des congrès de Québec.

Indépendante de l’UPA et de Fondaction, la nouvelle fiducie procédera à l’acquisition de terres à leur juste valeur marchande pour des projets agricoles portés par la relève et les entreprises existantes en consolidation. Elle favorisera ainsi le développement d’entreprises agricoles opérées et détenues par ses exploitants, en plus d’assurer la protection des terres à perpétuité et de les retirer du marché spéculatif par des baux de location de longue durée, prévoyant des loyers indexés à des taux inférieurs à ceux du marché. La mise en valeur de milieux naturels d’intérêt non productifs à des fins agricoles par la collaboration avec différents organismes fait aussi partie des objectifs de la nouvelle fiducie.

« La fiducie mettra à la disposition des producteurs et de leur relève des moyens nouveaux pour accéder à la terre et maintenir leurs activités. Elle donnera aussi au secteur agricole des outils lui permettant de concurrencer à armes égales les grands acquéreurs d’actifs agricoles », a déclaré le président général de l’UPA, Marcel Groleau.

« Dans un contexte où l’accès aux terres agricoles devient de plus en plus difficile, notamment pour la relève, la création d’une fiducie foncière protégeant les terres de la spéculation devient un facteur d’équilibre et de régulation qui nous apparaît essentiel », a ajouté le président-directeur général de Fondaction, Léopold Beaulieu.