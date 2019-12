Crédits d’impôt à l’investissement : L’Islet souhaite une zone tampon

L’usine Ras L’Bock dans le parc de l’Innovation à La Pocatière. Photo : Maxime Paradis.

La MRC de L’Islet est toujours dans l’attente d’une modification des règles gouvernementales pour l’application de crédits d’impôt à l’investissement sur son territoire. Les maires des Municipalités aimeraient, dans le meilleur des mondes, qu’une zone tampon soit créée.

La résolution adoptée par la MRC de L’Islet, en septembre dernier, suggère aux deux paliers gouvernementaux de mettre en place une zone tampon de 40 km à partir de la frontière séparant son territoire de la MRC de Kamouraska. Cette zone permettrait, selon les maires, de réduire l’iniquité fiscale avec la MRC voisine située à l’entrée du Bas-Saint-Laurent et d’éviter que s’y délocalise des entreprises l’isletoise.

Un crédit d’impôt équivalant à 10 % du montant investi est actuellement consenti par le gouvernement fédéral aux entreprises implantées en territoire kamouraskois. Au provincial, le crédit est de 10 % dans L’Islet alors qu’il peut grimper jusqu’à 20 % au Kamouraska pour des investissements relatifs au matériel de fabrication et de transformation.

« Si on était à 300 km de la région ressource, ça serait différent, mais on est à 15 minutes de La Pocatière. Notre niveau de vitalité économique est sensiblement le même qu’au Kamouraska, mais on ne joue plus à armes égales », avait déclaré à ce sujet le préfet suppléant et maire de Saint-Jean-Port-Joli Normand Caron, en janvier dernier.

Un mois auparavant, la microbrasserie Ras L’Bock, installée dans sa municipalité, avait annoncé la construction de son usine d’embouteillage de bières dans le parc de l’Innovation de La Pocatière, une décision que les propriétaires de l’entreprise avaient avoué avoir été motivée en partie par ces crédits d’impôt. Cette nouvelle avait été la bougie d’allumage de la mobilisation des maires de la MRC de L’Islet sur la question, avait alors reconnu Normand Caron.

Représentations

Le conseil des maires de la MRC de L’Islet a depuis demandé aux candidats à l’élection fédérale de démontrer leur engagement par rapport à leur suggestion en septembre dernier, puisque toutes les représentations effectuées en ce sens auprès d’Ottawa n’ont rien donné, sinon qu’un accusé réception. Une relance auprès du nouveau gouvernement est prévue prochainement selon le directeur général de la MRC de L’Islet, Patrick Hamelin.

Le député fédéral de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup Bernard Généreux indique de son côté qu’il s’attend à une tournée prébudgétaire cet hiver et qu’il serait pertinent que tous les intervenants de la MRC saisissent l’occasion de se prononcer sur le sujet. Il a aussi l’intention de mettre le sujet à l’ordre du jour de sa rencontre fédérale-municipale qui se tiendra en janvier, confirme son adjointe aux communications Annie Lavoie.

Une rencontre entre la députée de Côte-du-Sud et ministre déléguée au Développement économique régionale Marie-Eve Proulx aurait permis au préfet de L’Islet René Laverdière d’avoir l’information qu’une révision des règles pourrait avoir lieu dans le prochain budget provincial. « La MRC espère maintenant une rencontre avec le ministère des Finances pour faire des propositions et échanger sur la réalité vécue dans L’Islet », conclut Josée-Ann Dumais, conseillère aux communications et au marketing territorial.