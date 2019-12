De nouveaux locaux pour Groupe conseil agricole

M. Hubert Guimond, vice-président, M. Jean-Philippe Laplante, président, Mme Liliane Lavoie, administratrice et M. Benoit Martin, administrateur. Absents sur la photo : M. Marc-Antoine Gagnon, trésorier, Mme Nancy Lamonde, administratrice, M. Pascal Hudon, administrateur. Photo : Maxime Paradis.

Le Groupe conseil agricole de la Côte-du-Sud a officiellement inauguré ses locaux aux Cours Painchaud le 28 novembre dernier. Auparavant, les bureaux étaient situés dans un bâtiment voisin de la Ferme-école Lapokita.

La visibilité sera assurément meilleure dans le futur pour le Groupe conseil agricole de la Côte-du-Sud. L’organisation a pignon sur rue sur la 4e Avenue à La Pocatière depuis juillet dernier, dans les anciens bureaux du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent.

« La visibilité n’était pas nécessairement un enjeu, car les producteurs agricoles et nos membres savaient très bien où on était situé. Mais c’est sûr que pour les gens qui ignoraient toujours notre existence, l’emplacement actuel va nous permettre de nous faire connaître davantage », reconnaît le président Jean-Philippe Laplante.

Plus d’espace

Le Groupe conseil agricole de la Côte-du-Sud a été fondé en 2001. Il offre des services en gestion financière et en agroenvironnement. L’équipe est aujourd’hui composée de 13 employés, alors qu’elle ne comptait pas plus de sept personnes il y a quelques années à peine. Les locaux à la Ferme-école Lapokita étaient donc devenus trop restreints.

« Il y avait seulement deux bureaux fermés et ils étaient de plus en plus difficiles à partager entre les employés parce que l’équipe s’est agrandie. Ne serait-ce que pour une meilleure confidentialité, il nous fallait plus d’espace », ajoute Jean-Philippe Laplante. L’organisation estime donc être mieux installée avec un bureau pour chacun des employés et deux toujours vacants si jamais l’équipe devait à nouveau s’agrandir.

Dynamisme agricole

Le Groupe conseil agricole de la Côte-du-Sud compte actuellement 206 membres en agroenvironnement et 100 en gestion. Une cinquantaine sont des membres communs pour les deux services. Tous proviennent du territoire entre Rimouski et Cap-Saint-Ignace, mais la majorité se trouve dans les MRC de Kamouraska et de L’Islet.

Une quarantaine de membres de plus se sont ajoutés au cours des dernières années selon le président, ce qui témoigne du dynamisme du milieu agricole régional. « Les entreprises prennent de l’expansion et il y a de plus en plus d’agriculteurs qui font appel à l’expertise de notre équipe. C’est entre autres pourquoi on a mis en place un nouveau service d’ingénierie pour la gestion de l’eau. On est un des rares groupe conseil à l’offrir et c’est clairement une plus value intéressante pour la région », conclut Jean-Philippe Laplante.