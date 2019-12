Déjeuner de Noël de l’ATA

Photo : Courtoisie.

Le 4 décembre dernier, plus de membres de l’ATA se sont donné rendez-vous à l’occasion du traditionnel déjeuner de Noël.

Pour terminer l’année 2019, les membres du Conseil d’administration ont profité de la rencontre pour souligner les cinq ans de travail de Marie-Christine Pelletier. Marie Laberge, formatrice, a donné une courte présentation sur l’importance de l’écoute.

Après 32 années d’activités, les secteurs de Saint-Jean-Port-Joli et les régions de Montmagny-L’Islet et du Kamouraska demeurent le centre des activités de l’ATA. Les quelques 600 membres proviennent de tout l’Est-du-Québec, incluant la grande région de Québec et la Gaspésie. L’organisme reçoit en moyenne une trentaine de nouvelles demandes de service par mois et près de 900 visiteurs annuellement, en majorité de l’extérieur de la région.

Les intervenantes accompagnent également des salariés pour le dépôt de plaintes pour une situation de harcèlement ou de congédiement. Une avocate d’un cabinet de Québec spécialisé en droit du travail, Me Annie Noël, est disponible deux fois par mois au local de l’ATA pour donner des avis juridiques, des conseils ou représenter les accidentés devant le tribunal administratif du travail ou le tribunal administratif du Québec.