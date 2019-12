Des jeunes leaders d’affaires de L’Islet se regroupent

Des jeunes leaders d’affaires de L’Islet. Photo : Stéphanie Gendron.

Les jeunes entrepreneurs de moins de 40 ans ayant une place d’affaires dans la MRC de L’Islet peuvent désormais faire partie gratuitement d’un regroupement qui a leurs priorités à cœur, soit le Carrefour des Jeunes Leaders d’Affaires de la MRC de L’Islet (CJLAMI).

L’idée provient d’un projet similaire dans Bellechasse. Le carrefour souhaite développer un mentorat d’affaires, favoriser et promouvoir la jeunesse entrepreneuriale et encourager le référencement pour l’achat de biens et de services locaux, entre autres.

« On est nombreux, mais parfois isolés », a souligné Virginie Guibert, propriétaire de Faire ensemble Autrement. Déjà, une cinquantaine de jeunes leaders d’affaires sont inscrits, grâce au bouche-à-oreille.

« Je ne savais pas qu’il existait des graphistes dans la région. On est plus de ressources qu’on ne le pense. C’est d’économiser du temps, d’encourager des gens locaux et oui, avoir de la visibilité », a dit Olivier Bérubé, propriétaire de l’animalerie à Saint-Pamphile et propriétaire d’une compagnie informatique.

Le Carrefour jeunesse emploi de la MRC de L’Islet soutiendra le nouveau regroupement pour la prochaine année. 4000 $ sont également disponibles pour aider à la constitution du CJLAMI, possiblement pour la création d’un logo ou d’un site web, à titre d’exemple.

Une première rencontre s’est tenue en octobre où huit personnes ont participé, ce qui a confirmé la pertinence d’aller de l’avant.

Le carrefour dit vouloir travailler en complémentarité avec les autres ressources existantes, ce que valide la directrice générale de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet Nancy Dubé.

« Souvent dans les chambres de commerce, il y a une jeune chambre de commerce (NDLR : ce qu’il n’y avait pas dans Kamouraska-L’Islet). C’est génial, on va les intégrer dans nos activités de réseautage. La collaboration n’a pas de limite », a dit Nancy Dubé.

Une invitation est lancée aux jeunes entrepreneurs de moins de 40 ans à s’inscrire via le Carrefour jeunesse emploi. Mentionnons qu’il s’agit d’un groupe exclusivement dédié aux entrepreneurs et travailleurs autonomes. Par exemple, les organismes publics ou institutionnels n’y sont pas invités.

Le but est de faire du réseautage, organiser des conférences dans les écoles, créer des comités pour donner, par exemple, un avis sur les projets collectifs. La création d’un bottin, incluant tous les membres, sera réalisée, dans le but de favoriser les relations d’affaires de proximité et permettre à chacun de se faire connaître davantage dans son milieu.