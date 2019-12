Dix voyages à gagner avec la loto de la Fondation de l’Hôpital

Danie Jean, propriétaire de Voyage La Pocatière, Dr Gaétan Lévesque et Maryse Pelletier. Photo : Maxime Paradis.

La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière frappe un grand coup en proposant une version complètement renouvelée de sa loterie annuelle. Dix voyages d’une valeur allant de 800 $ à 3600 $ seront attribués en collaboration avec Voyage La Pocatière.

Une initiative similaire, mais sous forme de crédit-voyages, avait été réalisée dans le passé lors du lancement de la loterie en 2014. Le total des prix n’excédait toutefois pas 10 000 $ et le nombre de billets en vente oscillait entre 250 et 300. « Les dix voyages attribués cette année sont d’une valeur totale de 24 340 $ », précise Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation.

Les destinations à gagner sont canadiennes, américaines, caribéennes et européennes et impliquent des formules tout-inclus, des voyages de ski ou même des croisières. 450 billets sont en vente cette année au coût de 120 $ chacun. Les dix tirages se feront le premier et le troisième mercredi de chaque mois, du 5 février au 17 juin 2020. « Chaque date est liée à une destination. Les voyages qui ont la plus grande valeur seront tirés dans les premières semaines », ajoute la directrice.

À chaque tirage, les gagnants auront l’opportunité de choisir le voyage en question selon les conditions particulières qui lui sont appliquées, choisir un crédit-voyage de valeur identique au lot remporté chez Voyage La Pocatière, ou de choisir un montant en argent équivalant à 85 % de la valeur du prix remporté.

« Notre objectif est de faire un profit de 28 000 $ avec la loterie de cette année. L’argent servira à l’achat de nouveaux équipements médicaux pour les installations kamouraskoises du CISSS du Bas-Saint-Laurent que nous dévoilerons plus tard au courant de l’hiver », mentionne le Dr Gaétan Lévesque, président de la Fondation.

Les billets sont en vente auprès de Maryse Pelletier, directement à la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima. Les gens désireux de vendre des billets au nom de la Fondation courent la chance de remporter un crédit-meuble d’une valeur de 500 $ chez Tanguay pour chaque tranche de cinq billets vendus. Information : 418 856-7000 poste 7395.