École Mgr-Boucher : La ballade du Kamouraska poursuit sur sa lancée

Mme Louise Pelletier, directrice de l’École Monseigneur-Boucher, Mme Jacqueline Duval, initiatrice du projet et enseignante en musique, Mme Élaine Beaulieu, enseignante, et Mme Marie-Philippe Thibeault-Desbiens, auteure-compositrice-interprète. Photo : Courtoisie.

Après s’être mérité en avril dernier le prix du public du Concours « Coopérer, c’est faire ensemble! » tenu dans le cadre de la Semaine de la relève coopérative, puis plus récemment le prix Initiative des prestigieuses Reconnaissances Essor du gouvernement du Québec, la chanson La Ballade au Kamouraska poursuit sur sa lancée.

De fait, l’École Monseigneur-Boucher vient de recevoir la confirmation que sa candidature a été retenue dans le cadre du volet « Une école accueille un artiste ou un écrivain » du programme « La culture à l’école du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ». Elle pourra ainsi donner un nouvel élan à son projet. Bien plus, elle pourra continuer de compter sur l’expertise extraordinaire de l’auteure-compositrice-interprète Marie-Philippe Thibeault-Desbiens.

L’initiatrice de ce projet, Mme Jacqueline Duval, enseignante en musique, a indiqué que la présence de cette artiste va permettre d’aller encore plus loin dans la démarche amorcée l’an dernier. « Avec cette aide financière d’un peu plus de 10 000 $, nous pourrons passer à la phase II de notre projet. Notre objectif est de faire participer tous les élèves de notre école, des plus petits aux plus grands, dans une belle et grande aventure musicale », confiait-elle.

Rappelons que ce projet a vu le jour dans le cadre des Journées de la culture. Un groupe d’élèves de cinquième année de la classe de Mme Élaine Beaulieu de cette école primaire de Saint-Pascal a participé à un atelier de musique animé par Mme Thibeault-Desbiens. Stimulés par cette expérience, ils ont rédigé le texte d’une chanson dont la musique a été composée et interprétée par l’artiste et ses musiciens. Dans leur local de musique, les élèves ont ensuite eu la chance de jouer La Ballade au Kamouraska, chanson qui rappelle à quel point leur région est belle, et ce, qu’importe la saison.