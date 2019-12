Encore une belle participation au troisième GOvember

Photo : Maxime Paradis.

Le mois de novembre se termine, alors que l’organisation du GOvember affirme avoir atteint une fois de plus ses deux principaux objectifs : la sensibilisation à la santé masculine et la participation des entreprises.

Mino Adjin, fondateur du mouvement il y a trois ans, n’avait qu’un mot pour parler du dernier GOvember « Wow! »

Une quarantaine d’entreprises, surtout de La Pocatière, ont participé. Aussi plusieurs publications ont permis de faire de la sensibilisation sur la santé masculine, l’objectif de base du GOvember.

« Depuis le début, on s’est toujours dit qu’au fond, le principal objectif n’est pas le montant amassé. Le montant, c’est comme un bonus. Ce qui est important c’est qu’on parle de la santé masculine et que nos commerces embarquent là-dedans. On peut dire mission accomplie » , a dit Mino Adjin.

Il a souligné le travail incroyable des bénévoles de l’organisation, dont plusieurs nouveaux.

Un des points forts selon lui demeure le fait que la députée-ministre Marie-Eve Proulx ait accepté la présidence d’honneur.

« Pour une première fois, pour la santé masculine, c’est une femme qui est porte-parole. Pour moi, ça représentait beaucoup. Le rôle de la femme dans la santé masculine, on ne le dira jamais assez, c’est un rôle clef », croit M. Adjin.

Selon lui, le GOvember a démontré qu’il appartenait à toute la communauté et que les gens s’impliquaient à la hauteur du temps qu’ils avaient.

Le montant préliminaire amassé cette année est de 10 000 $.