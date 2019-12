 Guignolée de l’option Médias : Le cap des 50 000 $ est franchi avec cette 7e édition

Photo : Courtoisie.

Jeudi 5 décembre dernier, les étudiants du programme Arts, lettres et communication, option Médias du Cégep de La Pocatière ont recueilli des dons à l’intersection de la 6e Avenue et de la 1re Rue à La Pocatière afin d’appuyer les organismes de la Société Saint-Vincent-de-Paul et de Moisson Kamouraska. Encore cette année, les citoyens de la ville sont venus donner en grand nombre.

Les étudiants ont eu l’immense honneur d’annoncer la remise de la somme de 9 300 $ à Mmes Jacquelyne Lord de la Société Saint-Vincent-de-Paul et Mireille Lizotte de Moisson Kamouraska. Le montant amassé vient s’ajouter aux dons en denrées non périssables pour la confection des paniers de Noël qui seront distribués aux gens dans le besoin. Rappelons que depuis le début de la Guignolée de l’option Médias il y a 7 ans, ce sont près de 52 000 $ qui ont été remis aux familles plus démunies de la région.

Les organismes tiennent à remercier chaleureusement les personnes et les institutions ayant participé de près ou de loin à la réalisation de cette journée : la Ville de La Pocatière et le ministère des Transports d’avoir permis la tenue de la guignolée, les médias locaux pour leur intérêt et leur appui, les étudiants et les employés du Cégep de La Pocatière pour avoir soutenu et encouragé la cause. Toute l’équipe de la Guignolée de l’option Médias, de la Société Saint-Vincent-de-Paul et de Moisson Kamouraska salue la solidarité et la générosité des citoyens.