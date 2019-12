Guignolée record à Saint-Pamphile

Photo : Courtoisie.

Jeudi 5 décembre avait lieu la Guignolée des médias et, par la même occasion, la Guignolée de Saint-Pamphile. Cette campagne annuelle de financement de la Maison de la famille de la MRC de L’Islet aide l’organisme à payer les frais relatifs à son opération paniers de Noël.

L’opération paniers de Noël coûte entre 10 000 $ et 12 000 $ chaque année. Plusieurs méthodes de financement sont utilisées, dont un tirage, des dons de particuliers, d’entreprises, d’organismes et des municipalités et la traditionnelle guignolée.

Chaque année, une légère augmentation du montant récolté lors de cette journée est constatée au barrage routier organisé à Saint-Pamphile. En moyenne, cette augmentation tourne autour de 7 % par année, mais cette année, celle-ci est plutôt de l’ordre de 16 % des dons reçus lors de cette journée, pour un montant total de 3692 $.