Inauguration après-travaux chez Brunet de La Pocatière

Coupure du ruban lors de l’inauguration du 12 décembre dernier. De gauche à droite : Nicolas Gagnon, Élaine Lévesque, Yvon St-Pierre, France Bernier et Sylvain Hudon, maire de La Pocatière. Photo : Maxime Paradis.

La pharmacie Brunet de La Pocatière procédait à l’inauguration de ses nouveaux locaux après trois mois de rénovations majeures.

Plusieurs changements ont été apportés à l’environnement qui se déploie désormais sur 5 125 pi2 et qui dispose d’un laboratoire beaucoup plus grand et de nouvelles aires de confidentialité. « C’est maintenant le tout nouveau concept de pharmacie Brunet au Québec qu’on retrouve ici à La Pocatière », déclarait Nicolas Gagnon, directeur des opérations de détail pour Brunet.

Les investissements totalisent 820 000 $ et ont permis, entre autres, de revoir l’éclairage, l’aire d’attente et la hauteur du plafond du local afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle.

Situé sur la 6e Avenue Pilote face à l’école Sacré-Cœur, le Brunet de La Pocatière est la propriété des pharmaciens France Bernier, Élaine Lévesque et Yvon St-Pierre.