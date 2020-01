Invitation au concours amateur de sculpture sur neige de la Fête d’hiver

Photo : Facebook Fête d’hiver.

Le concours amateur de sculpture sur neige de la Fête d’hiver de Saint-Jean-Port-Joli se tiendra du 6 au 9 février prochains. Pour cette 25e édition, en parallèle aux volets professionnels international et provincial, ainsi qu’au volet relève, l’événement invite les amateurs à relever le défi et à réaliser une sculpture sur neige durant la fin de semaine de la Fête.

Au parc des Trois Bérets, des cylindres verticaux de neige de 1,8 m de hauteur par 1,8 m de diamètre seront mis à la disposition de chacune des équipes participantes qui pourra réaliser une sculpture éphémère qui sera évaluée par le public à l’issue de l’événement.

Les modalités d’inscription sont bien simples : former une équipe de deux à quatre participants, dont au moins un adulte, réaliser un croquis du projet de sculpture et fournir ses différents outils pour réaliser la sculpture – les outils motorisés, l’eau et les colorants sont interdits. La période allouée pour la création de la sculpture sur neige s’étend du samedi 8 février, entre 8 h et 17 h, au dimanche 9 février, de 8 h à midi.

Complétez le bulletin d’inscription au www.fete-hiver.com.