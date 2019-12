Debout : Pascale Chiasson et Jean Santerre. Assise : Dominique Giguère. Photo : Maxime Paradis.

L’arrivée précoce de l’hiver n’a visiblement pas incité le Théâtre La Bacaisse à hiberner. Au contraire, il vient d’y voir l’occasion de mobiliser acteurs et auteur, de la région pour la plupart, afin de raconter leur vision de la saison froide, le temps d’une soirée.

Intitulé « La Bacaisse raconte l’hiver », cette soirée unique – une seule date est prévue dans la région – sera présentée le 7 décembre prochain à l’Auberge Comme au premier jour de Saint-Pacôme. Il s’agit d’une deuxième collaboration entre l’établissement et le Théâtre qui agit l’été comme point de départ de l’enquête théâtrale déambulatoire.

« Ça fait longtemps qu’on se dit qu’on veut offrir quelque chose aux gens de la région en dehors de l’été. Et revenir à l’Auberge, pour nous, c’est tout naturel », mentionne Pascale Chiasson, directrice administrative du Théâtre La Bacaisse.

« La Bacaisse raconte l’hiver » se fera à travers les mots d’Hélène Bard de Kamouraska, Melissa Bouchard de Saint-Pascal, Maurice Gagnon de Saint-Pacôme et William Savoie. Tous les quatre ont composé un conte qui rend hommage à l’hiver, d’une durée variant entre 15 et 20 minutes. Les textes seront livrés au lutrin par les acteurs Valérie Boutin et Paul Friteau-Delaclos.

« Chaque conte sera entrecoupé par un service de repas question de ne pas importuner les gens. Le menu sera composé de produits régionaux », précise Jean Santerre, copropriétaire de l’Auberge. Le déroulement s’inspirerait d’un souper concert qui avait plutôt bien fonctionné, l’été dernier, avec les musiciens Martin Morais et Vincent Bélanger, ajoute-t-il.

Si le succès est au rendez-vous le 7 décembre, La Bacaisse aimerait récidiver l’an prochain avec la même formule, mais pour plus d’un soir. « On pense aussi à faire quelque chose pour la Saint-Valentin, toujours à l’Auberge », poursuit Dominique Giguère, adjointe artistique du Théâtre La Bacaisse.

Déjà la moitié des places ont été réservées pour cette soirée d’affirmer Jean Santerre. Le maximum de convives est fixé à 25. Il est possible de réserver jusqu’au 6 décembre en composant le 418 852-1377.