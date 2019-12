La MRC de L’Islet donne le coup d’envoi de la 22eédition du Défi OSEntreprendre

La présidente d'honneur, Leattytia Badibanga, entourée des membres du comité régional et de membres de Chaudière-Appalaches Économique. Photo : Courtoisie.

La présidente d’honneur du Défi OSEntreprendre de la région Chaudière-Appalaches, Mme Leattytia Badibanga, présidente des entreprises lévisiennes Les Pattes Jaunes et Pattes Vertes, lauréate nationale dans la catégorie Création d’entreprise 2019, a donné le coup d’envoi de la 22e édition à l’occasion d’une conférence de presse organisée par Chaudière-Appalaches Économique.

Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de plus de 60 000 participants; de jeunes du primaire jusqu’à l’université ainsi que de créateurs d’entreprise. Il se déploie et s’enracine aux échelons local, régional et national. Pour sa mise en œuvre, plus de 350 agents responsables se mobilisent dans les 17 régions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus de leur milieu.

L’an dernier, la MRC de L’Islet s’est démarquée à l’échelle nationale grâce à la victoire de Mme Marie-Pier Patoine, propriétaire de l’entreprise Aubergélit, lauréate nationale dans la catégorie Service aux individus.

C’est son dynamisme et sa grande capacité à mobiliser les acteurs du milieu qui lui ont valu cette première place qui était accompagnée d’une bourse de 10 000 $. «Je n’ai jamais osé penser que je pourrais gagner un tel prix en réalisant mon rêve d’ouvrir ma propre auberge de jeunesse. Tout simplement wow», exprime Mme Patoine.

La MRC de L’Islet invite maintenant ses entrepreneurs à participer à la 22e édition en soumettant leur candidature avant le 10 mars 2020 à 16 heures. Les candidats ayant franchi l’étape de sélection régionale se partageront 20 000 $ en bourses. Ils recevront leur prix lors d’une cérémonie qui se déroulera en avril prochain au Cégep de Lévis-Lauzon.

Tous les critères d’admissibilité, ainsi que la liste des catégories et des prix spéciaux, sont accessibles en ligne : osentreprendre.quebec.