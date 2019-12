La nouvelle station-service à Saint-Pascal ouvre ses portes

Inauguration des locaux le 29 novembre dernier. Photo : Maxime Paradis.

Saint-Pascal a désormais sa station-service et son dépanneur en bordure de l’autoroute 20. Ces deux services attendus depuis fort longtemps, autant par les résidents que par la Ville, ont été inaugurés le 29 novembre dernier.

La nouvelle station-service Sonic, le dépanneur SuperSoir qui l’accompagne et le lave-auto sans contact – le seul dans tout le Kamouraska – constituent le 7ecomplexe multiservice du genre, opéré par Avantis Coopérative, et aussi le plus à l’est de son territoire.

« Enfin! Depuis plusieurs années qu’on attendait un projet comme celui-là en bordure de l’autoroute. Il se concrétise aujourd’hui », a déclaré le maire suppléant de Saint-Pascal, M. Rémi Pelletier.

L’investissement réalisé par la Coopérative est évalué à 500 000 $ et permet la création d’une dizaine d’emplois. Le projet permet également d’offrir de nouveaux services de proximité qui n’existaient pas encore à ce jour à l’entrée de Saint-Pascal aux yeux de la Ville. « Il reste encore des choses à travailler comme développer un affichage qui pourra être vu par les gens qui circulent sur la 20 », reconnaît le président d’Avantis Coopérative, M. Denis Lévesque.

Locaux vacants

D’autres locaux, voisins du dépanneur SuperSoir, demeurent encore vacants pour le moment. L’un d’entre eux devrait accueillir le bureau d’information touristique de Saint-Pascal dès l’été prochain. L’autre pourrait accueillir un service de restauration rapide.

Précisons que le site n’est pas la propriété d’Avantis Coopérative, mais plutôt de Groupe CGF et Summum Développement Immobilier. Avec le dépanneur, la station-service et le lave-auto sans contact, Avantis Coopérative est toutefois le principal locataire des lieux.