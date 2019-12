La Pocatière : les vidanges vont coûter plus cher en 2020

Photo : Unsplash.com.

La Pocatière ressort la calculatrice pour son budget 2020, sachant que l’envoi des matières putrescibles du bac brun à l’usine de biométhanisation sera calculé en fonction des résidences et non plus par tonnage. Il est certain qu’il y aura une augmentation au budget à cet effet. Actuellement, le nombre est fixé à 10 $ par résidence.

Qui plus est, l’envoi des matières au site d’enfouissement « ordinaire » (bac vert ou noir) de Rivière-du-Loup coûtera aussi plus cher. Tout un casse-tête pour l’administration municipale qui doit livrer son budget sous peu.

Quant au bac brun, le maire de La Pocatière Sylvain Hudon croit qu’il faudra de nouveau sensibiliser les gens.

« Le but est de ne pas arrêter (d’envoyer des matières). On est parmi les plus performants. Il faut expliquer aux gens de continuer d’envoyer cela à la biométhanisation, car si on envoie ça aux vidanges, ça coûte plus cher. Il va falloir faire une nouvelle série de sensibilisation », a souligné le maire Hudon.

Rappelons que La Pocatière a été précurseur il y a plusieurs années avec une plate-forme de compostage expérimentale en projet-pilote, avant de se tourner vers l’usine de Rivière-du-Loup avec le reste de la MRC.

Le maire a admis que certains se questionnaient à savoir si on ne pouvait pas retourner vers cette option. « Il y a des gens qui nous le disent. On avait un site expérimental qui était parfait. Les gens pouvaient pratiquement suivre le camion et voir où s’en allait le bac brun », se souvient M. Hudon.