La Ville de Saint-Pascal dévoile son budget pour 2020

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal a adopté, lors d’une séance extraordinaire tenue le jeudi 19 décembre dernier, son budget pour l’année 2020.

Le maire de la Ville, M. Rénald Bernier, a d’abord présenté le budget de fonctionnement équilibré de 7 506 094 $ pour ensuite passer en revue le budget d’investissement (programme triennal d’immobilisations).

Le budget de fonctionnement comprend les dépenses et revenus annuels associés à la prestation des services municipaux. La principale source de financement provient des taxes municipales.

Quant au budget d’investissement, il permet de financer les projets d’immobilisations que la Ville prévoit effectuer pour entretenir ses infrastructures, favoriser le développement économique, culturel et social, et aussi améliorer la qualité de vie des citoyens par un meilleur aménagement urbain. Un montant de 2 580 900 $ a été prévu pour l’année 2020.

De ce budget, il en résulte une hausse du taux de la taxe foncière générale de 1,25 %. De plus, les tarifs imposés pour la gestion des matières résiduelles ont subi une hausse importante.

La crise vécue dans l’industrie du recyclage a provoqué une hausse du tarif du coût de traitement des matières recyclables. Aussi, le coût du traitement des matières organiques à l’usine de biométhanisation de Rivière-du-Loup sera dorénavant imposé per capita, ce qui a pour effet d’augmenter le tarif de ce service. De plus, une pénalité sera imposée aux municipalités dont les efforts ne seront pas jugés suffisants pour détourner les matières qui doivent se retrouver au recyclage ou au compostage. Ainsi, la hausse du tarif pour la collecte, l’enfouissement et le tri de toutes ces matières sera de 51,30 $ pour le propriétaire d’une résidence unifamiliale.

Parmi les faits saillants du budget, notons, entre autres, la réalisation du projet de conversion de l’ancien presbytère afin d’y déménager les bureaux administratifs de l’hôtel de ville grâce à une aide financière confirmée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.