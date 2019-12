Lancement de la 22e édition du Défi OSEntreprendre Bas-Saint-Laurent

Maxime Dionne, cofondateur et président de Entomo DSP, coprésident d’honneur de la 22e édition du Défi OSEntreprendre Bas-Saint-Laurent, Andrée-Anne Bergeron, directrice générale du Collectif Régional de développement du Bas-Saint-Laurent, Anne-Françoise Gondard, responsable régionale du Défi Osentreprendre Bas-Saint-Laurent, Bruno Paradis, préfet de la MRC de La Mitis et membre du conseil exécutif du CRDBSL, et Jean-François Fortin, copropriétaire du Ketch Microbrasserie, Sainte-Flavie et coprésident d’honneur de la 22e édition du Défi OSEntreprendre Bas-Saint-Laurent. Photo : Courtoisie.

Le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent (CRDBSL) a donné le coup d’envoi de la 22e édition du Défi OSEntreprendre dans la région.

À cette occasion, le CRDBSL a eu le plaisir de présenter les coprésidents d’honneur choisis pour faire rayonner le Défi OSEntreprendre à l’échelon régional : Jean-François Fortin, copropriétaire du Ketch – Microbrasserie du littoral à Saint-Flavie dans la MRC de La Mitis, et Maxime Dionne, cofondateur et président de Entomo DSP à Saint-Pascal dans la MRC de Kamouraska.

Il faut dire que ces deux entrepreneurs étaient tout destinés à tenir ce rôle du fait de la reconnaissance nationale que chacun a obtenue lors de l’édition précédente du Défi OSEntreprendre. L’entreprise de M. Dionne, Entomo DSP, spécialisée dans l’élevage et la transformation de grillons, a reçu le 2e prix national dans la catégorie Bioalimentaire du volet « Création d’entreprise ».

« D’un point de vue personnel, ma passion première ne découlait pas de l’agroalimentaire ou encore de l’entomologie, mais bien de l’entrepreneuriat en soi. C’est un honneur pour moi d’avoir la chance de partager mon aventure de la précédente édition du Défi OSEntreprendre. J’ai adoré mon expérience; être entouré de gens aux multiples intérêts et aux passions pourtant si similaires fut extrêmement stimulant. Sans oublier l’opportunité de réseautage dont je continue de bénéficier aujourd’hui », a dit Maxime Dionne.

L’an dernier, le Bas-Saint-Laurent a d’ailleurs accueilli 303 projets dans le volet « Scolaire » et 48 plans d’affaires dans le volet « Création d’entreprise ». Cette performance place la région au 1er rang en termes de nombre de projets déposés au volet « Création d’entreprise » et au 2erang dans le volet scolaire, et ce, parmi les 17 régions participantes.

Après avoir franchi l’étape de sélection régionale, les lauréats se partageront pas moins de 31 500 $ en bourses. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 10 mars 2020, 16 h. Une activité de remise de prix aura lieu en avril prochain et couronnera les lauréats à l’échelon régional.