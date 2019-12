Le Cégep de La Pocatière se distingue en recherche appliquée

Le Cégep de La Pocatière se distingue à nouveau en recherche appliquée sur le plan provincial et national. Photo : Maxime Paradis.

Le Cégep de La Pocatière se distingue à nouveau en recherche appliquée sur les plans provincial et national. Pour 2018, l’établissement se classe au 4e rang au Québec et au 10erang au Canada parmi les 50 meilleurs établissements collégiaux du pays.

La liste annuelle du Canada’s Top 50 Research Collegesest publiée par le Research Infosource Inc. Selon la directrice générale du Cégep de La Pocatière, Marie-Claude Deschênes, les éléments pris en compte dans la compilation de ce palmarès sont les revenus totaux générés sur une base annuelle par la recherche appliquée, le nombre de contrats obtenus et l’impact de ceux-ci sur l’établissement.

« C’est très intéressant de voir qu’on se maintient dans le top 10 et dans le top 5 alors qu’il y a aujourd’hui davantage de centres de recherche soutenus par les gouvernements québécois et canadiens », mentionne-t-elle.

Le rattachement de trois Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) (Solutions Novika, Biopterre et Optech) au Cégep de La Pocatière aide grandement à ce que l’institution se distingue dans ce palmarès, de reconnaître Marie-Claude Deschênes. Ainsi, les enseignants et les étudiants en Technologie du génie physique, Techniques de bioécologie et Sciences de la nature sont les plus souvent sollicités à participer à des travaux en recherche appliquée.

Il n’en demeure pas moins que d’autres disciplines sont aussi interpellées, comme les Soins infirmiers, où les enseignants ont été consultés pour développer l’ergonomie de nouveaux lits d’hôpitaux conçus par l’entreprise Umano Médical de L’Islet et dotés d’un système de détection de sortie de lit créé en collaboration avec Solutions Novika afin de prévenir les chutes des patients. Cette innovation unique a été coiffée du prix du Conseil de la recherche en sciences naturelles et en génie du Canada le printemps dernier.

« Quand on est allé chercher le prix, je crois que je devais être la seule directrice de Cégep à avoir des enseignants en Soins infirmiers qui avaient contribué à participer à un projet en recherche appliquée », s’exclame Marie-Claude Deschênes. D’autres collaborations de ce type seraient d’ailleurs en gestation pour l’an prochain d’ajouter la responsable du département, Mme Louise Chenard.

Retombées positives

La directrice générale du Cégep l’avoue, elle est fière de voir son établissement d’enseignement se distinguer dans le prestigieux palmarès du Research Infosource Inc.Elle ajoute toutefois que ce sont les retombées positives de la recherche appliquée dans le milieu qui la satisfait davantage. « C’est surtout des PME qui bénéficient de la recherche appliquée dans la région. L’impact économique est concret et permet à ces entreprises de se distinguer dans leurs marchés respectifs par l’innovation », déclare-t-elle.

En matière d’enseignement, l’impact est tout aussi majeur, selon Marie-Claude Deschênes. L’an dernier, 30 étudiants et 27 enseignants ont participé à des projets en recherche appliquée. Il s’agit là d’un beau complément pédagogique pour les étudiants et une belle façon pour les enseignants de mettre leur savoir et leur expertise à contribution. « On ne se le cachera pas, inscrire sur un CV qu’on a participé à un projet de recherche appliquée, c’est très bien vu pour un étudiant finissant », ajoutant que ce créneau apporte une couleur distinctive au Cégep de La Pocatière.