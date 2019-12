Le Festival du Bûcheux remet 30 000 $ au Service des loisirs de Saint-Pamphile

Photo : Courtoisie.

Étant un organisme à but non lucratif, le Festival du Bûcheux remet chaque année ses profits aux loisirs et à la culture de la Municipalité de Saint-Pamphile afin de contribuer à diminuer les coûts d’inscription aux activités de loisirs, de soutenir les infrastructures de loisirs et d’encourager les organismes culturels de la municipalité.

Lors de la séance du conseil municipal du 2 décembre dernier, quelques membres du comité organisateur du Festival étaient présents afin de révéler le montant remis cette année. C’est avec fierté qu’un chèque au montant de 30 000 $ a été dévoilé. D’ailleurs, la présidente de la 39e édition, Mme Alexandra Dupont, a mentionné lors du dévoilement une hausse de plus de 6 500 visiteurs entre 2016 et 2019, ce qui est non négligeable. Devant cette hausse d’achalandage, le comité organisateur souhaite « s’assurer que ses infrastructures sont adaptées à ses besoins et à ceux des festivaliers. Au total, durant les deux dernières années, ce sont tout près de 40 000 $ qui ont été réinvestis sur le terrain en infrastructure, en filage électrique, en rénovation d’infrastructures existantes, etc., excluant les investissements faits par les commanditaires », indique la présidente.

La réussite du Festival du Bûcheux tient notamment sur les épaules des quelque 40 membres du comité organisateur, mais aussi sur l’aide des 400 bénévoles qui s’impliquent avec fierté année après année et également sur l’appui des commanditaires qui croient en l’événement.

Le comité s’applique déjà à la préparation de la prochaine édition où l’on célébrera les 40 ans du festival, sous le thème « Au 40e, “chaîne-toé”, on s’en va corder! », du 26 au 30 août prochains.