Le nouveau maire de Saint-Omer veut des réunions du conseil harmonieuses

Lauréat Fortin devant le bureau municipal de Saint-Omer. Photo : Maxime Paradis.

Lauréat Fortin, le nouveau maire de Saint-Omer-de-L’Islet, Lauréat Fortin, désire ramener l’harmonie lors des réunions du conseil municipal. Un climat tendu entre certains citoyens, des élus actuels et passés et l’administration municipale en place aurait nui au bon fonctionnement de celles-ci ces derniers mois.

Lauréat Fortin est un fervent défenseur de la démocratie, dans la mesure où elle se pratique dans l’ordre et le respect. « Tout peut se dire à mon avis, si le respect des gens est là », exprime-t-il.

À titre de nouveau maire de Saint-Omer, il s’engage à travailler à l’amélioration du climat lors des séances du conseil municipal, qui se sont plutôt envenimées ces derniers mois, reconnaît-il. Certains citoyens se seraient adressés pas très poliment aux élus ainsi qu’à la directrice générale de la Municipalité. Le maire précédent, Clément Fortin, son cousin, aurait démissionné entre autres pour cette raison. La directrice générale de la Municipalité, quant à elle, prévoit partir une fois qu’un remplaçant aura été trouvé.

« Je n’étais pas sûr de vouloir me lancer au début. C’est un peu ingrat la politique. 80 % des gens vont t’apprécier et 20 % vont te détester, mais c’est eux qui vont parler le plus fort », déclare le nouveau maire.

Retour au bercail

Originaire de Saint-Omer, Lauréat Fortin a passé la majeure partie de sa vie dans la région de Montréal où il dirigeait une entreprise qui offrait des services en marketing et en planification commerciale. Les quincailleries RONA et BMR, ainsi que des concessionnaires automobiles de la région métropolitaine figuraient parmi ses clients, dit-il. « Je n’ai jamais coupé le lien avec Saint-Omer. Ma famille demeurait ici et je revenais régulièrement en visite ou pour la chasse à l’automne », confie-t-il.

Ce n’est qu’à sa retraite il y a trois ans, après qu’on lui ait diagnostiqué un cancer aujourd’hui guéri, qu’il a effectué un retour au bercail permanent, motivé principalement par l’appel de la nature et la qualité de vie de la région. Lauréat Fortin s’implique depuis de façon assidue au sein de la communauté de Saint-Omer, notamment auprès du comité des loisirs de la municipalité et à la présidence du conseil de fabrique de la paroisse. « J’assiste aux réunions du conseil municipal depuis que je suis revenu m’installer à Saint-Omer. C’était une façon pour moi de reprendre contact avec la réalité de mon village », poursuit-il.

Il avoue avoir été amené à jouer les médiateurs lors de certaines réunions du conseil lorsqu’il y avait des « débordements. » Cela expliquerait en partie pourquoi il a été approché par les conseillers en place pour se présenter à l’élection partielle tenue le 1erdécembre dernier, où il a été élu avec 124 voix contre 65 pour son adversaire Rock Pellerin. « Je crois aussi que mon expérience d’entrepreneur peut être un plus pour la Municipalité », ajoute Lauréat Fortin.

Redynamiser

Le nouveau maire élu s’engage d’ici la prochaine élection à redynamiser sa municipalité avec l’aide de la direction générale et de ses collègues conseillers. « Je crois beaucoup en l’esprit coopératif et c’est ce qui doit primer dans une communauté comme Saint-Omer. Autrement, il sera difficile de réaliser des choses », mentionne-t-il.

Il cite le rachat de l’église par la Municipalité il y a quelques années comme exemple de projets constructifs à mettre de l’avant. « La salle est louée plus qu’on s’y attendait au départ. On prévoit y déménager les séances du conseil dès janvier, car on est un peu à l’étroit actuellement au bureau municipal », indique Lauréat Fortin.

Il rappelle également que des travaux ont été réalisés récemment pour améliorer le système sanitaire et pluvial de la municipalité, à partir de l’argent provenant du programme de la TECQ (taxe d’accise). La somme restante servira à exécuter les travaux aux champs d’épuration. Il promet également l’aménagement d’une patinoire extérieure, voisine du bureau municipal, avant la période des fêtes.

En ce qui concerne une éventuelle fusion municipale avec Saint-Pamphile, Lauréat Fortin s’est dit ouvert aux discussions, même si rien n’est sur le tapis actuellement. Il préfère toutefois regarder davantage pour des partages de services entre les municipalités de L’Islet-Sud, dont la question doit être étudiée prochainement par les maires.