Le prochain Symposium du Kamouraska compromis

À gauche, Hélène Charland, présidente d’honneur du 25e Symposium. À droite, Mireille Bérubé, présidente sortante. Photo : Archives Le Placoteux.

Le 27e Symposium du Kamouraska, prévu du 16 au 19 juillet prochains, pourrait ne pas avoir lieu. Actuellement composé de cinq personnes, mais bientôt réduit à quatre, le comité organisateur est fragilisé plus que jamais aux dires de la présidente sortante Mireille Bérubé, qui ne compte pas poursuivre son mandat au sein de l’organisation.

Mme Bérubé est impliquée au sein du comité organisateur du Symposium depuis 2006. Elle en assume la présidence depuis quatre ans. Après 13 ans de bénévolat au sein de l’organisation, elle désire tirer sa révérence avant l’été prochain.

L’annonce de son départ survient à bien mauvais moment puisque le comité, qui fonctionnait jadis avec sept personnes, était déjà réduit à cinq bénévoles l’an dernier. « On l’a fait à cinq l’an passé et on était deux habitués là-dessus, mais ce n’est pas assez », explique la présidente sortante.

Les dossiers les plus importants à gérer par le comité organisateur seraient, selon elle, la période des inscriptions qui s’échelonne habituellement de novembre à juin et qui n’est toujours pas ouverte cette année. « Avant, on sollicitait l’aide de bénévoles qui n’étaient pas sur le comité organisateur pour s’occuper de ce volet. L’an dernier, nous n’en avions pas, donc c’était nous cinq (le comité organisateur) qui nous en étions occupés. Avec tout le reste, c’était beaucoup trop demandant pour le refaire une deuxième année de suite », indique Mireille Bérubé.

Le Symposium du Kamouraska reçoit en moyenne entre 125 et 140 inscriptions d’artistes-peintres provenant de partout au Québec, du Nouveau-Brunswick et même de l’Ontario. De ce nombre, 75 seront retenus et répartis entre les trois lieux d’exposition que sont Saint-Germain, Kamouraska et Saint-Denis-De La Bouteillerie.

« On a attiré plus de 3000 personnes l’an dernier, car on avait fait faire 3000 passeports qu’on remettait gratuitement aux visiteurs et qu’ils devaient faire estampiller dans les trois lieux d’exposition pour participer au tirage d’une toile. On en a manqué », rappelle Mireille Bérubé.

L’événement, qui est en excellente santé financière selon la présidente sortante, serait aussi un des symposiums les mieux recommandés, figurant parmi les dix meilleurs au Québec, ajoute-t-elle. « L’offre qu’on propose aux artistes-peintres est unique. Tout est fourni! Nous sommes les seuls, à mon avis, à offrir des repas gratuits aux artistes pour toute la durée du Symposium. Tout ce qu’ils ont à défrayer, c’est leur hébergement », déclare Mme Bérubé.

Les personnes intéressées à se joindre au comité organisateur du Symposium du Kamouraska peuvent communiquer leurs coordonnées par courriel à l’adresse sympokamouraska@gmail.com.