Le Symposium compromis : Des maires préoccupés

La salle de Saint-Germain lors de la 26e édition du Symposium du Kamouraska. Photo : Maxime Paradis.

Les maires de Saint-Denis-De La Bouteillerie, Kamouraska et Saint-Germain ont tous exprimé leurs préoccupations quant à l’éventualité de ne pas voir le 27eSymposium du Kamouraska se tenir comme prévu l’été prochain.

À Saint-Denis-De La Bouteillerie, le maire Jean Dallaire a été celui qui a le plus vivement exprimé sa préoccupation. Depuis quelques années, le Symposium s’y tient en parallèle du Marché des produits alimentaires et artisanaux à l’intérieur du Complexe municipal de Saint-Denis. Avec le déploiement d’une programmation d’activités culturelles à la Chapelle de la grève il y a deux ans et la Maison Chapais en plein cœur du village, le Symposium du Kamouraska s’inscrit en complémentarité avec toute l’offre touristique actuellement en place à Saint-Denis.

« C’est une activité importante pour nous », déclare M. Dallaire.

Ce n’est d’ailleurs pas pour rien qu’un nouvel OBNL, la Corporation pour le maintien de biens historiques de Saint-Denis, rêve d’aménager un gîte touristique au sein de l’ancien presbytère de la municipalité, afin de répondre à la demande touristique croissante et de palier à la pénurie d’hébergement au sein du village. En février dernier, le président de cette Corporation, M. Jean Desjardins, avouait que le lieu serait sûrement prisé par les artistes-peintres durant le Symposium. Une raison de plus, selon Jean Dallaire, pour que le Symposium continue. « Mme (Mireille) Bérubé (présidente sortante) était une des deux représentantes de Saint-Denis sur leur comité organisateur. On va essayer de trouver quelqu’un pour la remplacer », poursuit-il.

Règlements généraux

Les règlements généraux du Symposium du Kamouraska stipulent que chaque municipalité qui accueille l’événement doit disposer d’au moins deux représentants sur le conseil d’administration (comité organisateur). Avec le départ imminent de Mireille Bérubé, seul le conseiller municipal Étienne Brodeur représentera désormais Saint-Denis sur ce comité.

Du côté de Saint-Germain, le maire Daniel Laplante semblait surpris d’apprendre que l’avenir du Symposium était fragilisé. « Notre municipalité dispose toujours de deux représentants sur le comité », indiquait-il, ajoutant que l’événement ne manquait pas de bénévoles pour s’occuper de la salle d’exposition de Saint-Germain. Rappelons toutefois que la présidente sortante du comité organisateur insistait plutôt sur un manque de bénévoles au sein du comité organisateur, en amont de l’événement, et non pas pendant le Symposium.

À Kamouraska, le maire Gilles A. Michaud mentionnait que la Municipalité avait suggéré deux personnes à siéger sur le comité l’an dernier, à la demande de ce dernier, mais que pour des raisons qu’il ignore, une seule de ces deux personnes y serait toujours. Si la précarité du comité organisateur ne semblait pas avoir été portée à son attention avant notre appel, il s’est dit prêt à ce que la Municipalité fasse du démarchage pour trouver un second représentant, si on lui en faisait la demande, ce qui n’a pas été le cas jusqu’à maintenant. « On tient à ce que le Symposium se poursuive. C’est un événement important pour notre municipalité, mais également pour tout le Kamouraska », concluait-il.