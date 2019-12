Les galas annuels de l’ITA : lancement de la campagne de financement de 2020

Photo : Courtoisie.

La campagne de financement annuelle destinée à soutenir la tenue des galas annuels de l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) est officiellement lancée. Ces deux activités auront lieu au mois d’avril prochain : Gala de l’excellence (campus de La Pocatière), mercredi 22 avril 2020.

Grâce aux sommes recueillies chaque année par les fondations, l’ITA peut souligner publiquement la réussite de ses étudiants méritants, que ce soit leur succès scolaire, leur participation à la vie étudiante ou leur engagement sur les plans social et culturel.

L’an dernier, près de 150 prix et bourses d’une valeur totale de près de 75 000 dollars. Plus précisément, ce sont près de 80 prix qui ont été attribués au campus de Saint-Hyacinthe pour un montant de plus de 40 000 dollars, tandis que 70 prix ont été décernés au campus de La Pocatière pour un total de près de 35 000 dollars.

La date limite pour contribuer à la campagne de souscription est le jeudi 30 janvier 2020. Pour plus d’information, rendez-vous sur le site Internet de l’ITA au www.ita.qc.ca.