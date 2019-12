LHCS Coors Light : L’Impérial et le Pavage Jirico volent la vedette

Guillaume Pelletier. Photo tirée du Facebook L’Impérial de St-Pascal.

Deux rencontres opposaient le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli et l’Impérial de Saint-Pascal le week-end dernier dans la Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light. Chacune des deux formations a remporté l’un de ces matchs à domicile.

Le premier duel opposant l’Impérial et le Pavage Jirico s’est déroulé vendredi au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Il s’agissait de la reprise du match prévu à l’origine le 1ernovembre dernier. Des performances de trois points de Yannick Boucher, Denis-Alexandre Nadeau et Keven Carrier ont conduit le Pavage Jirico à un gain de 5-2 sur l’Impérial.

Le lendemain, au Centre sportif de Saint-Pascal, les partisans ont cette fois-ci assisté à un festival offensif avec pas moins de 17 buts inscrits par les deux équipes. L’Impérial a remporté la rencontre en inscrivant un gain de 9-8. Soulignons l’excellente performance de Guillaume Pelletier avec quatre buts, ainsi que celle de Keven Carrier qui a inscrit un tour du chapeau pour le Pavage Jirico.

À l’aréna de Montmagny, une poussée de quatre buts en 2epériode et un tour du chapeau de Jean-Daniel Gauthier ont conduit le Décor Mercier vers un gain sans équivoque de 8-3 sur les Seigneurs de La Pocatière.

Classement

Trois-Pistoles est toujours en tête de la section Est avec 18 points en 11 matchs, cinq de mieux que Montmagny et Saint-Jean-Port-Joli. La Pocatière et Saint-Pascal ferment la marche respectivement en quatrième et cinquième position.

Vendredi prochain, l’Impérial visitera les Seigneurs de La Pocatière au Centre Bombardier à 21 h, alors que Lotbinière sera à Saint-Jean-Port-Joli.