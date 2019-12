L’Islet-Nord : Mission accomplie pour les paniers de Noël

Photo : Courtoisie.

La Gang d’impliquéEs de l’organisme Soupe au Bouton est particulièrement fière du travail d’équipe cette année. Plus de 105 paniers de Noël ont été distribués afin d’assurer un beau temps des fêtes aux ménages de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et Saint-Damase.

Les paniers comprenaient de nombreux produits non périssables et périssables, apportant ainsi un peu de joie, de répit et une certaine quiétude alimentaire durant les repas du temps des fêtes.

De plus, l’organisme Soupe au Bouton a donné un coup de main à plusieurs autres groupes de bénévoles qui distribuent des paniers de Noël dans certains coins du territoire des MRC de Montmagny et de L’Islet.