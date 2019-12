L’Islet-Nord : Une guignolée record

Le député fédéral de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup Bernard Généreux et la présidente de Soupe au Bouton Ginette Desbiens entourés de joueurs du club de hockey Le 95 Pavage Jirico. Photo : Courtoisie.

Le dimanche 8 décembre avait lieu à Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Damase et Saint-Aubert la Guignolée organisée par l’organisme en sécurité alimentaire Soupe au Bouton, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb et le club de hockey Le 95 Pavage Jirico.

Une somme record de plus de 10 500 $ a été amassée durant cette journée. C

ette Guignolée 2019 n’aurait pas été possible sans l’implication de plus d’une centaine de bénévoles qui ont bravé le froid et sillonné les rues des municipalités dans une ambiance festive en fredonnant le traditionnel chant de la guignolée.

Il est à noter que les fonds en argent amassés à Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et Saint-Damase seront redistribués aux familles de ces municipalités sous forme d’aliments dans les paniers de Noël.