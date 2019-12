Marie-Eve Proulx revient sur les dossiers de la dernière année

Marie-Eve Proulx. Photo : Stéphanie Gendron.

À l’approche de la fin d’année, la députée de Côte-du-Sud et ministre Marie-Eve Proulx est revenue sur les dossiers qui lui ont tenu à cœur durant l’année 2019, ceux qui ne sont pas encore concrétisés et les autres à venir pour 2020.

Un des dossiers qu’elle a « réglés » rapidement dans ses nouvelles fonctions et qui font partie de ceux qui la rendent plus fière est le projet de loi qui réforme Investissement Québec.

« Il y a des bonnes chances que ce soit adopté. Je pense que c’est une bonne affaire pour les entrepreneurs. On va le mettre en application et on va s’assurer qu’il y ait des retombées concrètes en région », a dit Mme Proulx, ministre déléguée au développement économique régional.

Certains dossiers n’ont pas avancé assez vite à son goût, comme le volet de la santé et des services de proximité dans la région.

« La réforme Barrette a fait plus mal qu’on ne le pensait au niveau de la santé. “Rétropédaler” et “détricoter”, c’est plus complexe qu’on pensait. Notre objectif est de ramener des services de proximité. Les demandes ici de La Pocatière vont en plein dans ce sens -là. On peut réajuster. Dans les prochaines semaines, on aura des bonnes nouvelles », assure Marie-Eve Proulx.

Grand territoire

Comme ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, elle assure que le territoire qu’elle doit couvrir n’est pas si immense, étant donné le rôle qu’elle a à jouer. « Je ne prends pas la place des députés. Ma job est d’entendre les préoccupations et d’amener les ministres (sur le territoire)», résume-t-elle.

Elle estime également que cela peut représenter un avantage, citant en exemple une demande provenant du Bas-Saint-Laurent pour Créneau accord dans le volet de l’innovation en acériculture.

« Je me disais que ça ne pouvait pas juste être travaillé dans le Bas-Saint-Laurent, quand on sait que Chaudière-Appalaches est très impliquée en acériculture. J’ai suscité cette communication-là. Ils se sont parlé. Ça va permettre peut-être d’innover davantage », espère Mme Proulx.

Son gouvernement

Selon Marie-Eve Proulx, un des meilleurs coups de son gouvernement dans la première année et des poussières est la loi sur la Laïcité.

« Je trouve vraiment intéressant qu’on ait pris position. Je respecte tous ceux qui pratiquent une religion, c’est important la spiritualité. (Mais) Dans le rôle de l’État, la neutralité est importante », dit-elle.

Elle apprécie l’approche de proximité de son gouvernement. « Je trouve que c’est correct que si ça ne marche pas, on est capable de reculer et de réévaluer la situation. Ce qui est arrivé pour le PEQ (Programme de l’expérience québécoise) et les programmes étudiants, qui touchaient beaucoup le Bas-Saint-Laurent, je trouvais que c’est un bon coup de prendre un pas de recul pour mieux avancer », estime la députée et ministre.

Pour 2020, la ministre planche sur un dossier qui lui tient à cœur, soit une stratégie de développement économique régional.

« Ça fait 15 ans qu’on ne s’est pas donné de stratégie de développement économique au Québec. On a déconstruit les régions. Je veux vraiment proposer une nouvelle approche. On a déjà commencé à travailler là-dessus ».

Elle vise une livraison en septembre 2020.