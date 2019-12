Photo : Courtoisie.

Le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation invite les gens à « consommer sans modération » sa nouvelle exposition appelée Maudite boisson. On y découvre différentes facettes de la consommation d’alcool au Québec.

Relations des religions avec l’alcool, consommation, fabrication d’alcool à la maison puis industrielle, prohibition, l’exposition aborde l’alcool sous toutes ses coutures. Déjà à l’inauguration, mercredi dernier, une trentaine de personnes se sont montrées intéressées d’en savoir plus.

« C’est une exposition qui est belle visuellement. Il y a des gens qui disaient qu’ils ont beaucoup appris. On est capable d’approfondir nos connaissances depuis la Nouvelle-France jusqu’à aujourd’hui pratiquement », a dit le directeur du Musée, François Taillon.

Valorisée dans certains milieux, honnie, voire interdite ailleurs, la « maudite boisson » offre une histoire riche, oscillant entre les extrêmes.

L’exposition est interactive et comporte beaucoup d’artéfacts.

« Sur une table, il y a des questions affichées et les gens peuvent découvrir les réponses en tirant sur des bouteilles. On a un immense présentoir avec au moins une trentaine de bières avec des noms reliés à la religion : Don de Dieu, la Maudite, etc. », image M. Taillon.

Certaines informations développées ont particulièrement intéressé, par exemple le rappel que Jean Talon a fait la première brasserie en Nouvelle-France, mais que rapidement, les Anglais ont commencé à en faire.

« C’est grâce à eux autres finalement qu’il y a eu la bière au Québec, déjà en 1682, il y avait de la bière produite par des Anglais ici », rappelle le directeur.

L’exposition sera présentée pendant toute l’année 2020.