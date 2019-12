Mémoris’ action maintenant offert dans le sud de L’Islet

Intervenantes du CAB du CISSS entourant les journées Mémoris’ action. Assises, de gauche à droite : Mmes Claire Ouellet, Claire Desjardins et Maryse Lachance. Photo : Maxime Paradis.

Les journées Mémoris’ action sont désormais offertes dans L’Islet-Sud au Centre de jour de Saint-Pamphile. Le déploiement de ce service, déjà offert sur le littoral par le Centre d’action bénévole (CAB) des MRC de Montmagny et de L’Islet, est aujourd’hui la fierté de l’organisme et du CISSS de Chaudière-Appalaches, qui en parlent comme d’un exemple de « continuum de service » entre le milieu communautaire et institutionnel.

Mémoris’ action s’adresse à des personnes en début de perte d’autonomie ou qui sont, pour certaines, au commencement de trouble cognitif comme la maladie d’Alzheimer. Le but de ces ateliers est d’offrir un peu de répit aux aidants, le temps d’une journée, à une clientèle qui n’a pas encore de besoins criants en matière d’accompagnement par les professionnels du réseau de la santé.

Comme en témoigne Maryse Lachance, coordonnarice clinico-administrative Montmagny-L’Islet-Bellechasse pour le CISSS de Chaudière-Appalaches, cette clientèle tombe souvent dans les « mailles du système », car peu de services existent pour elle dans le réseau public.

« L’objectif souhaité est toujours le maintien à domicile le plus longtemps possible pour les personnes en perte d’autonomie. Mais pour ça, il faut des services adéquats pour ne pas épuiser de façon prématurée les proches aidants », résume-t-elle.

Mémoris’ action s’inscrit donc dans cette philosophie. Le CISSS de Chaudière-Appalaches réfère la clientèle susceptible de convenir aux ateliers et prête ses locaux du Centre de jour de Saint-Pamphile au Centre d’action bénévole de Montmagny et de L’Islet qui y tient ses journées, un partenariat gagnant sur plusieurs points. « Ce sont des locaux que la clientèle connaît déjà, où elle se sent en sécurité, elle qui peut se trouver occasionnellement dans une situation de pertes de repères en raison de sa perte d’autonomie. De plus, ce partage de locaux permet un suivi plus serré des participants entre les intervenants du CAB et ceux du CISSS, dans un esprit de continuum de service », ajoute Mme Lachance.

Ateliers

Ces ateliers sont offerts toutes les deux semaines par une éducatrice spécialisée du CAB, Mme Claire Desjardins. Les activités consistent en des échanges, des jeux et le partage d’un repas afin de favoriser la socialisation et briser l’isolement auquel cette clientèle en perte d’autonomie est souvent confrontée. « On tient l’expérience depuis deux ans sur le littoral et on est en mesure de dire que les Journées Mémoris’ action apporte également de nombreux bénéfices sur le plan de la motricité, de la stimulation cognitive et de la socialisation chez les participants », ajoute Mme Desjardins, également intervenante de proximité pour le CAB.

Une moyenne de cinq à six personnes participent aux ateliers depuis leur mise en place en septembre dernier. Rappelons que si ce service est maintenant offert dans L’Islet-Sud, c’est en raison de l’ouverture d’un point de service du CAB à Saint-Pamphile l’automne dernier. « Notre présence était attendue depuis longtemps », conclut la directrice générale, Mme Claire Ouellet.