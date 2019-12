Mission accomplie pour l’Everest

Photo : Courtoisie.

L’Everest a causé la surprise à Longueuil vendredi soir en l’emportant 4-3 en tirs de barrage, alors que dimanche après-midi, les hommes de Simon Olivier ont poursuivi sur leur lancée défaisant les Shamrocks du West Island par la marque de 5-1 à la maison.

L’Everest visitait le Collège français de Longueuil vendredi soir, la meilleure équipe de la ligue et la deuxième meilleure formation au Canada. Avec quinze victoires consécutives et une seule défaite cette saison pour le Collège français, la tâche semblait ardue pour l’Everest qui s’est présenté préparé au Colisée Jean-Béliveau. Les locaux ont vite ouvert la marque, mais l’Everest ne s’est pas laissé impressionner, alors que William Dumont a vite ramené tout le monde à la case de départ en faisant 1-1. Par la suite, les deux équipes se sont partagé un but chacune en deuxième et en troisième période, pour ainsi pousser le match à la limite. Yan-Cédric Gaudreault et Jacob Lavallée ont touché la cible pour donner la victoire à l’Everest en tirs de barrage, mettant fin à la série de quinze victoires du Collège français. Tristan Fortin et Dominic Cormier ont été les autres marqueurs pour les Sud-Côtois.

Dimanche, l’Everest se trouvait devant un piège, alors qu’après avoir affronté la meilleure équipe du circuit, l’équipe se mesurait à la dernière équipe au classement, les Shamrocks du West Island. Après quarante minutes de jeu, les deux formations se trouvaient à égalité 1-1. La troisième période a été décisive et l’Everest a fait opérer sa magie encore une fois trouvant le fond du filet à quatre reprises, pour finalement signer une sixième victoire consécutive et l’emporter par la marque de 5-1. Yan-Cédric Gaudreault, William Dumont et Alexandre Gagnon ont été les marqueurs pour l’Everest.Alexandre Gagnon a réussi son premier tour du chapeau avec l’équipe dans la victoire.

Ce vendredi 6 décembre, l’Everest recevra les Prédateurs de Saint-Gabriel-de-Brandon à 19 h 30 et le dimanche 8 décembre, l’équipe affrontera de nouveau le Collège français de Longueuil, cette fois-ci à Montmagny, à 14 h.