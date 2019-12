Mont-Carmel lance son plan de développement

Photo : Courtoisie.

La Municipalité de Mont-Carmel a procédé le 5 décembre dernier au lancement de son plan de développement 2020-2025. Une trentaine de citoyens avaient répondu à l’invitation de la Municipalité et du comité de coordination afin d’assister à l’événement.

Alors que le plan de développement vient à échéance en 2020, les étapes de mise à jour ont débuté au cours des derniers mois. Au final, le volet environnement, avec les ressources naturelles, les paysages et la gestion de matières résiduelles ainsi que le volet économique avec les commerces et entreprises, le tourisme, la foresterie, l’agriculture, la chasse et la pêche sont priorisés pour les cinq prochaines années.

« Grâce à ce nouveau plan de développement, nous serons en mesure d’apporter une attention particulière à la protection de l’environnement et au développement durable. Aussi, nous envisageons chaque occasion pour faire une différence et évoluer au rythme de la jeunesse et de ses nouveaux arrivants qui sont l’avenir de la communauté carmeloise », déclare Pierre Saillant, maire.

Il en a également profité pour souligner les efforts du comité de coordination pour leur implication, l’élaboration et la réalisation du plan de développement, soit Émilie Dupont, Denis Lévesque, Ludovic Lévesque, Alexandre Bibeau, Lucien Dionne, Chantale Duval, Marijo Couturier-Dubé, Marie-Ève Paradis, Marie-Laurence Choinière.

« Bien connu pour ses ressources naturelles, Mont-Carmel attire année après année de nombreux visiteurs. La création d’événements rassembleurs, la cohésion sociale, la protection de l’environnement et la mise en valeur du récréotourisme ne sont que quelques exemples des grands objectifs que l’on retrouve dans votre plan de développement. Nous souhaitons beaucoup de succès aux élus, à l’équipe municipale et à tous les bénévoles engagés pour sa mise en œuvre », mentionne Jean Dallaire, préfet suppléant de la MRC de Kamouraska.

Au cours des cinq prochaines années, le conseil municipal souhaite voir se concrétiser les grandes idées tirées des consultations publiques afin que la population bénéficie des moyens nécessaires pour s’épanouir dans leur localité. À titre d’exemple, voici quelques grandes lignes du plan d’action à savoir une bonification en matière de sports, de loisirs et de communications ainsi qu’un soutien au volontariat. Notons aussi que des projets porteurs tel que la création d’une garderie communautaire ainsi qu’une étude pour la transformation de l’église en salle multifonctionnelle feront l’objet de prochaines discussions auprès des responsables des comités concernés.

Pour mener à bien la mise à jour du plan du développement, la municipalité de Mont-Carmel a reçu le soutien d’une conseillère en développement rural de la MRC de Kamouraska et une participation financière de 2 000 $ de la MRC via le Fonds de développement des territoires – Volet amélioration des milieux de vie. Il est possible de consulter le nouveau plan de développement 2020-2025 sur Internet en allant sur le site de la Municipalité de Mont-Carmel.