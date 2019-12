Neuf coupes Avantis pour des judokas du club de La Pocatière

Récipiendaires des clubs de judo de La Pocatière et de Rivière-du-Loup. Photo : Courtoisie.

Le 14 décembre dernier, à l’école polyvalente de La Pocatière, près d’une cinquantaine de jeunes des clubs de judo de Rivière-du-Loup et de La Pocatière s’étaient donné rendez-vous pour l’édition décembre 2019 de la Coupe Avantis.

Lors de l’événement, le club Judo-La Pocatière comptait 36 judokas. Arnaud Dionne est celui qui s’est démarqué le plus avec une fiche parfaite de 30 points. Huit autres judokas se sont mérité une coupe Avantis : Oscar Dufresne et Arthur Goulet de Saint-Roch-des-Aulnaies, Maryse Beaulieu et Bobby Lévesque de Saint-Pacôme, Philippe Landry de Rivière-Ouelle, Damien Gagnon de Saint-Onésime-d’Ixworth, ainsi que Flavie Hudon et Thomas Lebel de La Pocatière.

Rappelons que cette rencontre sportive a pour objectif d’initier les plus jeunes à l’environnement d’une compétition de judo avant de se lancer dans le circuit des compétitions régionales et provinciales.