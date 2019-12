Opération sapins chez BMR

Photo : Courtoisie.

Pour permettre aux plus petits et aux plus grands de nos concitoyens de profiter de la magie des Fêtes dans les meilleures conditions, BMR reconduisait cette année encore l’Opération sapins qui a permis de faire don de plus de 300 sapins à 77 organismes œuvrant auprès des personnes en difficulté (centres d’aide pour les personnes itinérantes, CPE en milieux défavorisés, CHSLD et des centres jeunesse).

Pour cette deuxième édition de l’Opération sapins, ce n’est pas seulement une soixantaine d’employés du siège social qui se sont déplacés pour offrir et décorer des sapins, mais des marchands BMR des quatre coins de la province ont souhaité eux aussi se joindre au mouvement, dont le BMR de Saint-Pascal et celui de La Pocatière.