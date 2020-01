Patinage artistique : Alexandre Simard et Pier-Alexandre Hudon en route vers les Nationaux

Au centre, Alexandre et Pier-Alexandre. Photo : Courtoisie.

Du 27 novembre au 1er décembre dernier se tenait à Edmonton, en Alberta, la compétition nationale des Défis de Patinage Canada 2020. Du Club de patinage artistique de La Pocatière, Pier-Alexandre Hudon et sa partenaire Gabrielle Lévesque, ainsi qu’Alexandre Simard et sa partenaire Esther Feinberg, y prenaient part en couple junior.

Alexandre Simard avait également une deuxième entrée en simple chez les juniors messieurs.

Pour les deux couples juniors, Pier-Alexandre et Gabrielle ont terminé au 6e rang, tandis qu’Alexandre et Esther ont pris la 10e place au combiné. En simple, Alexandre s’est aussi mérité une 10eplace, et par le fait même, ils se qualifient pour les Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2020 qui se tiendront à Mississauga, en Ontario, du 13 au 19 janvier prochains.