Politique familiale et amie des aînés : Les Pocatois impliqués dans la démarche

La Ville de La Pocatière et le Comité de pilotage de la Politique familiale et amie des aînés tiennent à souligner l’implication de leurs citoyens aux activités de consultation tenues en 2019.

Au-delà des bons moments partagés avec eux, les consultations ont permis à la Ville d’aller à la rencontre de sa population et d’approfondir la connaissance de leurs besoins. Cette volonté, partagée par l’ensemble des élus, est à l’origine même de la démarche de la Politique familiale et amie des aînés.

Depuis un an, huit groupes de discussion représentatifs de la population ont été animés. Un sondage électronique et papier a permis de rejoindre près de 150 personnes. De plus, un exercice d’appel de propositions citoyennes, sous la forme d’une murale, a été lancé lors de l’activité « Ici! on joue dehors » et s’est prolongé tout le mois de février. Enfin, les Pocatois ont été nombreux à participer à la grande consultation citoyenne, qui a eu lieu le 30 avril dernier, au Centre Bombardier. Le Comité de pilotage s’est également rencontré à sept reprises, au cours de l’année, afin de guider la démarche.

« Les consultations sont très importantes, car elles permettent de recueillir les commentaires et besoins de la population qui serviront à bâtir notre plan d’action. Celui-ci se traduira ensuite en gestes concrets destinés à l’amélioration du milieu de vie des familles et des aînés », déclare Émélie Lapierre, chargée de projet.

Parallèlement, un important travail de recherche a été accompli afin de dresser un portrait de la population et des services offerts sur le territoire. Clé de voûte de la démarche, c’est assurément grâce à une bonne connaissance du milieu qu’il est possible de s’allier avec des partenaires ciblés et de travailler à bâtir une communauté d’entraide. D’autres développements sont prévus au cours de l’année 2020.