Promesse des recrues chez les Cadets de l’Air

De gauche à droite : Ltv Roxane Martine Coutu, commandante, M. Sylvain Hudon, maire de Ville La Pocatière, Cadet William Beaulieu (La Pocatière), Cadet Keenan Poirier-Lévesque (Saint-Pascal), Cadet Cédric Bouchard (Saint-Gabriel-Lalemant), Cadet Louis-Alex Dumais (Kamouraska) et Cadette Gabrielle Laforge (Saint-Philippe-de-Néri). Photo : Courtoisie.

Sous la présidence d’honneur de M. Sylvain Hudon, maire de Ville La Pocatière, cinq nouveaux cadets de l’Air ont fait leur entrée officielle au sein de l’Escadron 761 Région du Kamouraska, le vendredi 6 décembre 2019 au gymnase de l’école polyvalente.

Les cadets Keenan Poirier-Lévesque (Saint-Pascal), Cédric Bouchard (Saint-Gabriel-Lalemant), Louis-Alex Dumais (Kamouraska), William Beaulieu (La Pocatière) et Gabrielle Laforge (Saint-Philippe-de-Néri) ont promis solennellement, devant parents et amis, de servir loyalement leur escadron, de remplir fidèlement leurs obligations de cadet et d’être de bons citoyens.

La commandante de l’Escadron 761, Lieutenant de vaisseau Roxane Martine Coutu, s’est dit très fière des progrès et du travail accompli par le groupe dirigé par l’adjudant de première classe Nicko Huard (La Pocatière), tout en rappelant aux nouveaux des cadets de l’air que le mouvement forme la jeunesse en offrant une panoplie d’activités et inculque de bonnes valeurs qui les suivront toute leur vie.

Mme Manuella Lévesque, présidente du Comité des Répondants de l’escadron, a profité de cette cérémonie pour remettre fièrement à M. Sylvain Hudon, un certificat de reconnaissance pour sa présence comme invité d’honneur et pour son engagement bénévole reconnu.

Différents autres prix de distinction ont été remis à des cadets méritants au cours de la soirée :

Tests physiques niveau bronze : Caporaux Jérémi Perreault (Saint-Pacôme) et Léo Bérubé (La Pocatière)

Cadet du mois niveau 1 : Cadette Gabrielle Laforge (Saint-Philippe-de-Néri)

Cadet du mois niveau 2 : Caporal Jérôme Pelletier

Cadet du mois niveau 3 : Caporal de section Raphaël Thériault (Saint-Philippe-de-Néri)

Cadet du mois niveau 4 : Caporal Logan Dionne-Lévesque (Saint-Pascal)

La botte d’Or : Adjudant de deuxième classe Mélissa Litrico

Présentement, l’Escadron 761 Région du Kamouraska compte 21 cadets, ce qui représente plus que le double du nombre des inscriptions si l’on compare à la fin de l’année 2017. Cette recrudescence est attribuable, entres autres, à la diversité et à la gratuité des activités offertes, mais aussi à la disponibilité d’un service de navette gratuite par minibus pour les soirées d’instructions du vendredi soir.

Pour plus d’information et pour inscription, n’hésitez pas à communiquer avec la commandante Ltv Roxane Martine Coutu au 418 354-2891.