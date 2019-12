Quand les jeunes de Bon-Pasteur s’impliquent

Photo : Courtoisie.

La Tablée des Chefs de l’école secondaire Bon-Pasteur a remis à l’organisme Soupe au bouton un don de cinquante lasagnes à l’occasion de la redistribution prochaine des paniers de Noël.

C’est plus de treize jeunes qui se sont impliqués à cuisiner sous la supervision du chef Olivier Raffestin et des membres du personnel enseignant. Cinquante lasagnes de format familial seront ainsi remises aux ménages dans le besoin du territoire.

Rappelons que La Tablée des Chefs a pour mission sociale de nourrir les personnes dans le besoin et de développer l’éducation culinaire des jeunes. Soupe au bouton a été l’heureux mandataire de ce groupe pour aller recueillir ce don et le redistribuer aux différentes organisations de paniers de Noël du territoire. Chacune des municipalités du nord de L’Islet est ainsi touchée par ce généreux travail.

« C’est une belle rencontre empreinte de la fierté du travail accompli en équipe, de la générosité et de l’émotion devant cet événement de partage et d’entraide. Cette implication des jeunes dans la communauté fait une réelle différence et encore une fois bravo à eux et aux adultes qui les accompagnent », dit Sylvie Fortin, directrice de Soupe au bouton, qui est allée les rencontrer à l’école.