Quoi faire et ne pas faire pour bien récompenser ses bénévoles

Une activité de reconnaissance des bénévoles du CAB Cormoran jeudi dernier. Photo : Rosaire Dionne.

Les Centres d’action bénévole (CAB) du Bas-Saint-Laurent viennent de publier un guide, récemment mis à jour, sur comment bien reconnaître un bénévole.

Ce sont les CAB qui se sont d’abord questionnés eux-mêmes il y a quelques années sur la meilleure façon de récompenser leurs propres bénévoles. Ainsi, la première version du guide a vu le jour.

« On se disait justement comment on ferait pour remercier nos bénévoles, quels sont les trucs. C’est là que l’idée est venue de faire un guide. D’ailleurs, au départ c’était pour nos bénévoles à nous, puis on a décidé que c’était pour tout le monde », a dit Pascale Ouellet du CAB Cormoran au Kamouraska.

On y retrouve les meilleures façons et les pièges à éviter pour reconnaître un bénévole. Une section à la fin démêle tous les prix qui existent au niveau national, provincial et local.

On apprend entre autres qu’uniformiser les récompenses, indépendamment de l’individualité de chaque bénévole, n’est pas une bonne idée, tout comme offrir des récompenses non méritées ou qui ne sont pas à la mesure du geste posé.

Il est aussi suggéré de mettre des petits messages de remerciement sur les documents remis aux bénévoles ou bien souligner leur anniversaire de naissance.

« Juste le faire au quotidien, dire merci, donner des petits mots d’encouragements. Ça peut être en sport, en loisir à l’école, au niveau de la santé ou religieux », ajoute Mme Ouellet.

Le principal obstacle aux reconnaissances demeure le manque d’argent. Pourtant, il peut ne pas être si coûteux de récompenser un bénévole, estime Mme Ouellet.

« Faire un téléphone, écrire des petits mots, juste des attentions, qui ne coûtent rien. Que l’on reconnaisse cette implication-là », conclut-elle.

C’est chic

Par ailleurs, la Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) a procédé au dévoilement du thème de la Semaine de l’action bénévole 2020 qui se déroulera du 19 au 25 avril 2020 : « Bénévoler, c’est chic – Trouve ton style sur jebenevole.ca ». « À travers ce thème, on entend l’élégance des bénévoles où leurs gestes sont empreints de courtoisie et de bonté. Chic, où les bénévoles sont gracieux en donnant sans rien attendre en retour. Chic, dans le sens de généreux comme dans l’expression “Un chic type, une chic fille”. Chic, en marquant le plaisir, la satisfaction que les bénévoles ressentent en posant leur geste de don de soi », a expliqué Michel Alexandre Cauchon, directeur général de la FCABQ.