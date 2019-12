Régika remporte le titre de Jeunes agriculteurs d’élite du Canada

Simon Michaud et Mylène Bourque. Photo : Maxime Paradis.

Récipiendaires du prix « Jeunes agriculteurs élites du Canada, section Québec 2019 », Mylène Bourque et Simon Michaud de la Ferme Régika à Kamouraska ont défendu leur titre au niveau national. À Frédéricton au Nouveau-Brunswick, ils ont remporté un des deux titres canadiens.

Les deux producteurs de lait et de céréales de Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent, remportent le titre de « Jeunes agriculteurs d’élite du Canada », honneur qu’ils partagent avec Justin et Laura Rogers de Picturesque Farms à l’Île-du-Prince-Édouard.

« On est très fiers d’avoir représenter le Québec au niveau national. Ce fut une expérience très enrichissante où on a pu partager des expériences positives avec des producteurs agricoles de partout au Canada et créer de nouveaux contacts et de nouvelles amitiés », indique Mylène Bourque.

Rappelons qu’elle et son conjoint Simon Michaud étaient évalués sur le progrès accompli dans la carrière agricole, la conservation du sol, de l’eau et de l’énergie, l’historique de la production, les apports à la communauté, la tenue des registres financiers et l’entrevue devant jury. Ils ont remporté le titre national la fin de semaine dernière.