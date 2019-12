René Laverdière réélu préfet de la MRC de L’Islet

René Laverdière devant les bureaux de la MRC de L’Islet à Saint-Jean-Port-Joli. Photo : Maxime Paradis.

Les membres du conseil de la MRC de L’Islet ont procédé, lors de la séance du 27 novembre 2019, à la nomination de M. René Laverdière, maire de Saint-Adalbert, au poste de préfet.

Les élus de la MRC, pour une deuxième fois, ont unanimement exprimé leur confiance en M. Laverdière pour diriger l’organisation pour les deux prochaines années.

« C’est avec beaucoup de fierté et d’humilité que j’accepte de poursuivre mon rôle et de représenter la magnifique région de L’Islet. La bonne énergie qui existe entre les élus des 14 municipalités contribue au dynamisme du territoire. Je suis également satisfait du virage pris par la MRC de L’Islet afin d’agir comme catalyseur du développement de la région. Nous comptons bien poursuivre dans cette direction pour les prochaines années », a déclaré M. Laverdière.

M. Laverdière a été conseiller de 1987 à 2001 et maire de Saint-Adalbert ensuite. Il a occupé le poste de préfet suppléant durant quatre ans et de préfet depuis 2017. M. Normand Caron, maire de Saint-Jean-Port-Joli depuis 2017, a quant à lui été réélu au poste de préfet suppléant.

Budget

Le budget de 3,9 millions de dollars a été adopté lors de la dernière séance du conseil de la MRC. Un montant semblable au budget 2019. De plus, cette année, les municipalités de la MRC de L’Islet verront leur quote-part diminuer de 7,6 %. Il s’agit de la deuxième diminution en deux ans. En effet, l’an dernier les quotes-parts avaient diminué de 0,7 %, une première depuis la création de la MRC.

Par ailleurs, le conseil de la MRC a profité de cette dernière séance de l’année pour renouveler ses ententes de partenariats pour 2020 avec Transport adapté et collectif de L’Islet-Nord et Transport adapté et collectif de L’Islet-Sud concernant l’offre en transport collectif sur le territoire et avec l’Office du tourisme de la MRC de L’Islet pour ce qui est de l’accueil et de la promotion touristique.