Revue de l’année 2019, partie 1

La bibliothèque municipale de La Pocatière fonctionne désormais sous le nom La Mosaïque. Entièrement réaménagée suite à une consultation réalisée auprès de ses usagers, le lieu a dévoilé ses nouveaux espaces à la population en janvier. Il ne pouvait avoir de meilleur nom pour représenter la métamorphose subie par la bibliothèque municipale de La Pocatière. La Mosaïque fait non seulement écho à la clientèle hétérogène qui la fréquente, mais également à la diversité des espaces qui composent désormais la bibliothèque : livres et lecture, jeunesse et famille, exposition, multimédia et salle multifonctionnelle. Ce réaménagement estimé à entre 150 000 et 200 000 $ s’inscrit dans la mouvance actuelle observée dans le milieu des bibliothèques.

Des hockeyeurs pris dans la neige après Pascot

Des hockeyeurs de 13 à 16 ans de la région de Lanaudière ont dû être amenés par des policiers et des pompiers au centre communautaire de Saint-Germain après les finales du Tournoi Pascot à Saint-Pascal en janvier. Les joueurs des deux équipes des Sphinx du Collège l’Assomption qui ont participé aux finales tentaient de prendre la route 132 pour retourner à l’hôtel de Rivière-du-Loup, à bord de leur autobus. Une fois la côte de la route de Saint-Germain passée, le conducteur de l’autobus, qui a gardé son sang-froid tout le long de la mésaventure, a dû s’immobiliser en raison du vent et de la neige. Des pompiers et des policiers à bord de quatre véhicules 4 X 4 sont venus les chercher et ont fait la navette pour les 29 jeunes et sept adultes, vers le centre communautaire de Saint-Germain.

Population : petite augmentation dans Kamouraska, forte baisse dans L’Islet

Pour une deuxième année d’affilée, le Kamouraska observe une hausse de sa population en 2019. Moins importante que l’an dernier, elle contraste tout de même avec la forte baisse enregistrée dans la MRC voisine de L’Islet. La population s’établissait à 21 154 personnes au Kamouraska, au 1er janvier 2019. Une hausse de 94 personnes par rapport à 2018. Dans la MRC de L’Islet, les nouvelles ne sont toutefois pas aussi réjouissantes. Au total, 435 personnes ont quitté le territoire de la MRC au courant de la dernière année, faisant passer la population sous la barre des 18 000 résidents à 17 825 personnes.

Pascot renoue avec les beaux jours

L’ouverture du Tournoi Pascot au hockey scolaire semble avoir été le ticket gagnant de la 41eédition tenue en janvier 2019. Le président du Tournoi, Éric Lemelin, témoigne d’une augmentation de l’assistance aux matchs, et cela, malgré un dimanche marqué par une importante tempête hivernale. Même s’il sait que l’expression peut paraître galvaudée, Éric Lemelin ne se gêne pas pour qualifier la 41eédition du Tournoi Pascot de « franc succès ». Au chapitre des résultats, les équipes locales « Juvénile » et « Cadet » se sont rendues jusqu’en demi-finale, tandis que les « Benjamin » ont perdu en finale contre le Royal de Cardinal-Roy. Chez le Midget A, les Voisins sont ressortis grand vainqueur face aux Chevaliers de Val-Bélair.

Saint-Pascal reconduit son programme de rénovation des bâtiments

Le programme de rénovation des bâtiments de l’aire patrimoniale de Saint-Pascal a été reconduit par les élus municipaux. Instauré en 2015, ce programme a bénéficié à dix résidences depuis sa mise en place. Lors de ces trois premières années, c’est une enveloppe totale de 150 000 $ que la Ville de Saint-Pascal avait débloqué dans le cadre de ce programme afin de permettre aux propriétaires de l’aire patrimoniale d’alléger leur facture lors de la rénovation de leurs résidences avec des matériaux nobles. Cette aire patrimoniale touche l’avenue Patry de la rue Rochette à la rue Taché, la rue Taché de l’avenue Patry à l’avenue de la Gare et le boulevard Hébert de la rue Taché à l’avenue de la Gare. Les propriétaires habitant ce secteur qui ont eu recours à cette aide financière ces dernières années ont pu, dans certains cas, toucher une somme allant jusqu’à 10 000 $.

Novika au cœur du défi de l’enfouissement des déchets nucléaires

Le Centre collégial de transfert technologique (CCTT) Solutions Novika de La Pocatière annonçait travailler au développement d’équipements qui pourraient faciliter le processus d’enfouissement des déchets nucléaires canadiens dans un avenir rapproché. Conçus pour la Société de gestion des déchets nucléaires du Canada (SDGN), ces prototypes ont fait l’objet de tests en Ontario, en plus d’avoir attiré l’attention de l’émission Découvertede Radio-Canada. Déjà réputé pour son expertise en soudage au laser, cette spécialité de Solutions Novika est celle qui a permis au CCTT de répondre à un premier appel de projets de la SDGN qui consistait à développer la technique et l’équipement de soudage des conteneurs en acier recouverts de cuivre dans lesquels seront déposés les futures grappes irradiées des centrales nucléaires canadiennes. Parmi ces prototypes, le CCTT de La Pocatière a développé deux cellules en environnement contrôlé qui interviennent dans l’usinage et l’entreposage d’énormes « cercueils » en bentonite. Ceux-ci doivent servir à stocker les conteneurs contenant les futures grappes irradiées.

Des repas plus chauds à l’hôpital de La Pocatière

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent s’est procuré des navettes de distribution de repas qui utilisent une technologie permettant de servir des repas plus chauds aux gens hospitalisés à La Pocatière. La technologie de rethermalisation, meilleure qu’un micro-onde, car elle permet de conserver une bonne apparence de la nourriture, existait déjà en cuisine. Le CISSS a décidé de se procurer des navettes de distribution avec le même procédé. Ainsi le repas est réchauffé directement dans la navette, ce qui fait que lors du service, le repas est bon comme s’il sortait du four. Auparavant, son circuit entre la cuisine et la chambre du patient faisait que la nourriture n’était pas toujours à son meilleur. L’investissement pour huit établissements, dont l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima, et pour 109 navettes a été de 2 M$. Cela comprend aussi l’achat de nouvelle vaisselle et des travaux d’aménagement pour permettre de circuler avec ce plus gros équipement.

Saint-Jean-Port-Joli dit non aux serviettes hygiéniques lavables

Le conseil municipal de Saint-Jean-Port-Joli a refusé de mettre en place un programme de remboursement des serviettes hygiéniques lavables. Proposé par une citoyenne qui en fait l’utilisation, ce programme aurait pu fonctionner sous le même principe que celui des couches lavables actuellement en vigueur. Préoccupée par son empreinte écologique, Cynthia Pellerin ne jure que par les serviettes hygiéniques lavables depuis cinq ans. Lors d’une réunion du conseil municipal, les élus ont décliné la suggestion de Mme Pellerin. Selon le directeur général de la Municipalité, Stéphen Lord, cette position est motivée par le fait qu’ils désirent prioriser les couches, « car cela peut diminuer considérablement le volume de déchet au final. »

Le Chat perché dévoile ses couleurs

La nouvelle salle de jeu Le Chat perché de la Maison de la famille du Kamouraska (MDFK) a dévoilé ses couleurs pour la première fois, le 19 février. Unique dans tout le Kamouraska, elle se veut un nouveau lieu de rencontre et de divertissement pour les petites familles de la région. Né d’un rêve partagé par une mère de famille, Marie-Eve Arbour, et la Maison de la famille elle-même, cette nouvelle salle de jeux aérée et aux couleurs vives a pignon sur rue à Saint-Pascal, dans le local jadis occupé par Projektion 16-35. Lieu de rencontre, de socialisation et de créativité, la salle de jeux a été conçue autant pour plaire aux petits qu’aux grands. Ainsi, les parents peuvent s’adonner à discuter entre eux autour d’un bon café, pendant que les enfants s’amusent avec les nombreux espaces d’amusement mis à leur disposition.

Une invention kamouraskoise pour les motoneiges maintenant en vente

Après plusieurs mois de tests et d’améliorations, l’avertisseur de circulation inventé au Kamouraska qui s’installe sur les motoneiges et qui permet d’alerter le conducteur quand il croise une autre motoneige ou une surfaceuse dans un sentier est passé à la phase de commercialisation. Près de 200 personnes l’ont essayé l’hiver dernier et quelques autres sur des quads en été. Le produit, inventé et initié par Éric Dubé, Denis Gagnon et Denis Moreau, peut maintenant être acheté grâce à l’entreprise Surpro Industries qui le fabrique et le vend sur internet. Le Posi-Trail est installé sur les motoneiges et permet de signaler la présence d’autres véhicules hors route, si l’autre motoneige ou la surfaceuse est munie du même appareil. Des clignotants de différentes couleurs avertissent de la présence de ces derniers, mais aussi de véhicules d’urgence, par exemple. Une autre couleur indique si les motoneiges sont en mode convoi.