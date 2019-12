Revue de l’année 2019, partie 3

Benjamin Ouellet réalise une première

Les 16-17 mars au Centre Claude-Robillard avait lieu le championnat canadien d’athlétisme. Au relais, Louis-Frédéric Paradis de Sainte-Hélène et Benjamin Ouellet de Saint-Pascal (accompagné par Anthony Dionne) ont réalisé une première au niveau canadien, car Benjamin est le premier non-voyant à gagner une médaille contre des gens voyants. L’organisation des championnats a surnommé Benjamin le « Speedy Gonzales » de la rencontre. Au 800 m, Benjamin Ouellet a battu un record canadien. Aussi du Sports-Études, Adam Beaulieu de Saint-Pascal a également participé au relais et a obtenu des médailles d’argent avec ses coéquipiers.

Un nouveau président et une nouvelle coordonnatrice pour la Chambre de commerce

Vincent Bérubé prenait la place de Robin Brisebois comme président de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet. Ce dernier était en poste depuis un an. Vincent Bérubé siégeait déjà comme administrateur à la chambre de commerce depuis trois ans. Il a été, auparavant, président d’une association de gens d’affaires à Québec lorsqu’il habitait dans cette région. Bien impliqué, entre autres à Développement économique La Pocatière, il prône la continuité et souhaite aussi faire avancer la Chambre. Peu de temps après, la chambre a annoncé la nomination de Mme Nancy Dubé au poste de coordonnatrice. Mme Dubé possède un baccalauréat en communication de l’Université Laval. Elle est originaire de Saint-Damase-de-L’Islet et effectue un retour en région grâce à cette nomination. Elle cumule près de 25 ans d’expérience dans le domaine des communications et des relations publiques. Après avoir travaillé près de 10 ans dans différents médias de Québec, à la radio et à la télévision, Mme Dubé a occupé plusieurs postes-clés comme conseillère principale en communication, soit en agences de presse, au sein d’entreprises privées et dans le milieu parapublic.

France Pelletier reçoit son caisson hyperbare

France Pelletier de Saint-Pacôme a finalement reçu son caisson hyperbare en mars. Victime d’un AVC en mai 2017, elle avait vu une amélioration significative de son état au chapitre de la flexibilité et de la motricité de son corps après avoir fait l’essai de ce type de machine au printemps 2018. Suite à cette période de location d’une quarantaine de jours, ses proches avaient pris l’initiative de lancer une campagne de financement afin de lui permettre d’acquérir son propre caisson. Le Placoteux s’était alors intéressé à son histoire, à l’automne 2018. « Après la parution de l’article, les dons ont carrément explosé. Avec l’argent amassé, j’ai non seulement pu faire l’achat de mon caisson, mais j’ai aussi pu terminer les travaux d’adaptation de ma maison », de mentionner France Pelletier. Depuis le début du mois de mars, France Pelletier peut donc utiliser quotidiennement son caisson hyperbare à la maison. Ces thérapies d’une durée de 1 h 30 envoient de l’oxygène à son cerveau pour aider à la régénération de cellules mortes. Reconnaissante, elle remercie aujourd’hui tous ceux qui ont fait un don en argent ou en temps pour cette campagne de financement. « Grâce à eux, je vis mieux dans ma maison et je peux continuer de faire attention à ma santé. »

Des mises à pied chez Bombardier

Bombardier Transport émettait un premier avis de licenciement collectif en avril concernant jusqu’à 85 employés en raison de la diminution des activités de production de l’usine. Un contrat de fabrication de pièces pour le métro de New York, réalisé à l’usine de Plattsburgh, venait de se terminer. Les dernières voitures Azur du métro de Montréal avaient été livrés quelques jours avant. C’est pourquoi Bombardier a dû se résoudre à prendre cette décision. Bombardier Transport a émis un deuxième avis de licenciement en date du 10 juillet, cette fois de 87 employés à être mis à pied en septembre. Cette décision s’expliquait en raison de la diminution des activités de production à l’usine de La Pocatière, soit la fin du contrat de fabrication des voitures pour le métro de New York et des trains légers sur rail de Toronto et Edmonton.

L’envers du décor des artisans culinaires

Le dernier projet du réalisateur Nicolas Paquet est un documentaire qui suit les traces de trois chefs, dont Kim Côté de Côté Est à Kamouraska, intitulé « Chef. fe.s de brousse. » Après les documentaires Les sucriers, puis Esprit de cantine, où il présentait la résistance des tenancières des cabanes à patate, le réalisateur s’est lancé dans un film encore plus politique. Il suit dans leurs quotidiens des artisans culinaires hors de l’ordinaire qui sortent des sentiers battus et qui créent une cuisine identitaire inspirée du terroir.

Vincent Lévesque reçoit le trophée Phénix

Lors d’un souper-bénéfice en vue de recueillir des fonds pour le programme football, Vincent Lévesque, un jeune athlète qui fait partie du Rouge et Or de l’Université Laval, s’est vu remettre le trophée Phénix de l’École polyvalente La Pocatière. Il devenait ainsi le premier récipiendaire de ce trophée qui vise à reconnaître une ou un ancien élève qui s’est démarqué par sa persévérance et par son accomplissement à titre d’athlète de haut niveau. Cette reconnaissance lui a été remise par M. Yvan Tardif, aujourd’hui retraité, mais qui a été successivement directeur de l’École polyvalente La Pocatière, fondateur et entraîneur de l’équipe de football de cette école secondaire, et directeur général de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup.

Un regroupement pour faire avancer la recherche sur les mycotechnologies

Le Cégep de La Pocatière et son centre de transfert de technologie (CCTT) Biopterre mettait sur pied le Regroupement pour l’Innovation Fongique (RIF). Ce dernier, qui a pour but de développer et d’intégrer les mycotechnologies (champignons), dans les produits et procédés industriels, venait positionner la région comme pôle d’innovation d’importance dans ce domaine au pays. Pour la mise en place de ce nouveau regroupement, le Cégep et Biopterre ont obtennu un financement global de plus de 5,4 M$, dont 2 M$ provenait du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), un apport de 1,95 M$ de l’industrie et de la communauté et 1,5 M$ de la Fondation canadienne pour l’innovation et du ministère de l’Économie et de l’Innovation. Outre la mise en place du Regroupement, une partie du financement devait servir au développement d’infrastructures de recherche au Cégep de La Pocatière et chez Biopterre. Précisément, le RIF doit axer davantage ses interventions en recherches appliquées pour les secteurs de la construction, des services en environnement et le milieu horticole. À plus long terme, les secteurs médicaux et pétrochimiques doivent s’ajouter.

Une saison quasi-parfaite pour les Voisins du Kamouraska Midget A

L’équipe Midget A des Voisins du Kamouraska de l’Association du hockey mineur du Kamouraska terminait la saison au premier rang du classement de la ligue simple lettre du Bas-Saint-Laurent, une saison pratiquement de rêve pour les jeunes hockeyeurs de la région. Sur 20 parties disputées cette saison, l’équipe a cumulé 17 victoires, deux défaites et une partie nulle. Ils ont participé au Tournoi provincial Midget de Saint-Jean-Port-Joli, au Tournoi de hockey mineur Desjardins de Rimouski, au Tournoi Pascot de Saint-Pascal et au Tournoi Pistolo de Trois-Pistoles. Pour chaque tournoi, ils sont repartis avec des bannières de champions. Cette année, plusieurs joueurs de l’équipe avaient évolué dans le double lettre l’année précédente, ce qui a été des éléments de succès. La présence d’une équipe d’entraîneurs passionnés, la bonne chimie entre les joueurs et le respect entre eux, ainsi que l’absence de suspensions lors des matchs ont aussi contribué au succès de l’équipe composée de jeunes de 15 à 17 ans. Pour terminer la saison en beauté, ils ont remporté le Championnat régional simple lettre 2019 de la 25ecoupe Desjardins tenu à Matane à la fin du mois de mars.

LHCS Coors Light : Le Giovannina remporte les séries

Le Giovannina de Sainte-Marie-de-Beauce était le champion des séries éliminatoires dans la Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light. La formation rencontrait en finale le Décor Mercier de Montmagny dont elle a disposé en cinq matchs. Combative jusqu’à la fin, la formation de Montmagny avait tout de même réussi à talonner le Giovannina lors de cette ultime rencontre, créant l’égalité 6-6 en fin de troisième période. En prolongation, Sainte-Marie a toutefois marqué le but vainqueur, remportant la série 4 à 1.

16 500 $ grâce au GOvember 2018

Grâce à une mobilisation sans précédent de bénévoles et de partenaires provenant des régions de Kamouraska et de L’Islet, l’édition 2018 du GOvember a été en mesure de retourner 16 500 $ dans la communauté sud-côtoise. Cette somme a été partagée équitablement à raison de 5500 $ à trois organisations offrant des services directs en matière de santé masculine et de bien-être masculin. La remise des chèques aux trois organismes récipiendaires, la Fondation André-Côté, la Fondation de l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima et le Projet Pères de la Maison de la famille du Kamouraska (MFK), s’est déroulée le 17 avril dernier dans la nouvelle salle de jeux Le Chat perché de la MFK à Saint-Pascal. Le député fédéral de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup et président d’honneur de la 2eédition du GOvember, Bernard Généreux, était présent.