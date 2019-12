Revue de l’année 2019, partie 4

La Maison d’Hélène ouvre enfin ses portes

Après plusieurs années de travail, d’efforts et d’acharnement, c’est en présence de nombreux partenaires, collaborateurs, donateurs et bénévoles, que la présidente fondatrice de La Maison d’Hélène, Hélène Caron, a officiellement inauguré la seule et unique maison de fin de vie destinée aux gens des MRC de Montmagny et de L’Islet en mai. Concrètement, La Maison d’Hélène accueille des personnes âgées de quatre ans et plus ayant reçu un pronostic de vie de moins de deux mois, peu importe la maladie. Pour ce faire, elle dispose de six chambres palliatives avec salle d’eau privée. Un grand salon pour les bénéficiaires et leur famille est aussi disponible ainsi qu’une salle de bain thérapeutique. Ceux-ci ont également accès à un centre de recueillement et à une cuisine avec salle à manger. Moyennant quelques frais, deux chambres peuvent aussi être louées par les proches du bénéficiaire. Érigé dans un environnement paisible, l’établissement peut compter sur une équipe de soins professionnelle composée d’une vingtaine d’employés et d’une coordonnatrice des soins qui sont secondés par des médecins du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. Qu’ils soient médicaux, pharmaceutiques, psychosociaux, infirmiers, zoothérapeutiques ou spirituels, tous les soins sont donc prodigués par du personnel qualifié et offerts gratuitement, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour veiller au bon fonctionnement, plus de 150 bénévoles donnent aussi un coup de main.

Jochen Niemand, « Boulanger de l’année »

Avec quatre entreprises nommées dans différentes catégories à la 2eédition du Gala des Lauriers de la gastronomie québécoise, le Kamouraska ne s’était jamais aussi bien démarqué à une compétition soulignant le meilleur de la scène culinaire québécoise. De ces quatre nominations, c’est finalement Jochen Niemand de la Boulangerie Niemand de Kamouraska qui a permis de pousser le rayonnement de la région à un autre niveau en remportant le prestigieux titre de « Boulanger de l’année ». En affaire depuis 25 ans avec sa conjointe Denise Pelletier, Jochen Niemand précisait n’avoir jamais remporté de reconnaissance de la sorte à l’échelle provinciale depuis l’ouverture de sa boulangerie. Fier pour son entreprise et sa région, Jochen Niemand attribue une partie de ce prix aux gens qui ont travaillé avec lui au fil du temps.

122 700 $ grâce au Grand McDon

Grâce au succès phénoménal du Grand McDon, Les Restaurants Dubillard (McDonald’s) ont été en mesure d’amasser la somme de 122 700 $ à leur troisième édition, ce qui a positionné le franchisé parmi les meilleurs au Canada. Suite au travail acharné de la présidente d’honneur, Mme Lisanne Paquette, de la grande collaboration des gérants et employés ainsi que de M. Stéphane Sylvain, les Restaurants Dubillard, dont ceux de La Pocatière et de Saint-Jean-Port-Joli, ont aidé dans Kamouraska et L’Islet : la Fondation de l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima, la Fondation de la l’école polyvalente de La Pocatière, l’Association pocatoise des personnes handicapées, l’Association des personnes handicapées du Kamouraska-Est, le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska, le Groupe Scout La Pocatière, le Club Lions Saint-Jean-Port-Joli, Apprendre Autrement, Soupe aux boutons, l’école Saint-Joseph et La Remontée.

Un prix prestigieux pour les lits d’hôpitaux révolutionnaires

La gamme de lits d’Umano Médical de L’Islet conçus avec des chercheurs de Solutions Novika et des professeurs du Cégep de La Pocatière a été récompensée par le Conseil de la recherche en sciences naturelles et en génie du Canada. Ce prix prestigieux assorti de montants de 120 000 $ (100 000 $ pour Solutions Novika et 20 000 $ pour Umano Médical) a été remis à Ottawa. Le prix reconnaît l’excellence et les retombées du travail réalisé sous la direction de Luc Landry de Solutions Novika. Ces lits révolutionnaires ont été bien pensés. Ils ont un système de détection de sortie de lit, c’est-à-dire qu’avec la balance intégrée, le personnel sait si le patient se déplace sur le côté du lit, par exemple. Cela prévient les chutes avant qu’elles ne surviennent. Aussi, les chutes peuvent aussi être évitées puisque le lit descend très bas. Les surfaces sont également faciles à nettoyer. Pour développer l’ergonomie des lits, des professeurs du Cégep de La Pocatière ont aussi été consultés pour faciliter le travail des infirmières, par exemple. Qui plus est, un système de détection de coincements permet d’éviter, lorsque l’on descend ou monte le lit, d’écraser un objet ou même une partie du corps du patient.

Des élèves plongés dans l’acériculture

Des élèves en adaptation scolaire de l’école secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal ont entaillé les érables du terrain de leur école et vécu toutes les étapes de l’acériculture le printemps dernier. L’idée de faire un tel projet a germé dans la tête de la psychoéducatrice de l’école, Karine Fortin. Cynthia Bernier, enseignante en sciences, a bien aimé l’idée et le projet a pu se réaliser à partir de mars dernier. Les élèves, par sous-groupe, ont participé à toutes les étapes. Ils ont entaillé 15 érables sur le terrain de l’école, fait bouillir le tout et transformé le sirop en bonbons d’érable qui se sont vendus comme des petits pains chauds à l’école.

Les agriculteurs de L’Islet-Sud interpellent le Protecteur du citoyen

Au début du mois de juin, 19 producteurs agricoles de la région de L’Islet-Sud se sont regroupés pour présenter leurs doléances au Protecteur du citoyen, après la catastrophique sécheresse de l’été 2018 et le refus de la Financière agricole de compenser adéquatement, selon eux, les pertes encourues. Depuis 2008, les indemnités versées aux producteurs pour le foin sont calculées à partir des données collectées par des stations météo disséminées sur le territoire. On calcule les quantités de pluie tombées pendant les périodes de croissance entre deux coupes de foin. Les formules utilisées ont cependant deux inconvénients : elles commencent à comptabiliser la pluie à compter du 1ermai, alors que les sols ne dégèlent pas avant le 25 en région montagneuse; la pluie qui tombe dans cette période n’est donc d’aucune utilité pour les plantes. Ensuite, les paramètres ne tiennent pas compte de la façon dont la pluie tombe : sur une période de 45 jours de croissance, si, comme en juillet-août 2018, les 25 premières journées sont caniculaires et sont suivies de deux jours d’orage violents, la quantité totale d’eau reçue correspondra aux quantités prévues par la formule de la Financière agricole, mais les récoltes n’en seront pas moins perdues. C’est précisément ce que reprochent les agriculteurs à leur assureur : de ne pas tenir compte de la réalité.

Un pilote de Saint-Aubert survit à l’écrasement de son avion

Un pilote qui habite Saint-Aubert dans L’Islet, mais natif de Saint-Modeste près de Rivière-du-Loup, a survécu à l’écrasement de l’avion qu’il pilotait au Nouveau-Brunswick en juin. David Plourde, bien connu dans le monde du motocross au Québec, a été blessé gravement, devant être opéré à la mâchoire et subissant deux fractures aux vertèbres. Après que son avion se soit écrasé, malgré des blessures graves, il a rampé sur au moins 75 mètres jusqu’à des résidences pour obtenir de l’aide.

Accident d’avion à Saint-Jean-Port-Joli

Une personne a péri et un homme a été blessé dans un écrasement d’avion tout près de l’aéroport de Saint-Jean-Port-Joli en juin. Selon Le Journal de Québec, «l’avion, un Pitts Special S2E, s’est écrasé à l’intersection d’une bretelle de sortie de l’autoroute 20 et de la rue Giasson, qui jouxte la piste de décollage de l’aéroport». Le pilote de 29 ans a subi des blessures et son passager de 22 ans est décédé des suites de ses blessures. Il s’agit de Vincent Robichaud, originaire de Sainte-Catherine-de-Hatley.

La nouvelle Maison du Kamouraska officiellement inaugurée

C’est avec fierté que le préfet de la MRC de Kamouraska, M. Yvon Soucy, accompagné de la ministre Marie-Eve Proulx, du maire de la Ville de La Pocatière, M. Sylvain Hudon, ainsi que des élus des municipalités du Kamouraska, a inauguré la nouvelle Maison du Kamouraska. Pour sa réalisation, les gouvernements du Canada et du Québec ont investi chacun plus de 776 000 $ par l’intermédiaire du Fonds des petites collectivités du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec. À cela s’ajoute la contribution de la MRC de Kamouraska pour un projet total de 3 M$. Ce nouveau bâtiment à l’architecture moderne, situé à la porte d’entrée du Bas-Saint-Laurent et près du fleuve Saint-Laurent, est un lieu d’accueil unique autant pour les visiteurs que les Kamouraskois. On y retrouve un bureau d’information touristique, un centre d’interprétation du marais salé de la Grande-Anse (halte marine) ainsi qu’une salle de projection 360o. La Maison du Kamouraska a été réalisée selon une architecture avant-gardiste de qualité, soucieuse de l’environnement. Sa conception novatrice s’inscrit dans un concept de développement durable qui met en valeur le bois, autant dans l’architecture structurale que dans les parements extérieurs.