Saint-Jean-Port-Joli : Ecorad s’installera dans le nouveau parc industriel

Première pelletée de terre officielle. Photo : Courtoisie.

Ecorad a débuté la construction de son usine dans le nouveau parc industriel de Saint-Jean-Port-Joli. L’entreprise prévoit s’y s’installer dès le printemps 2020.

D’une superficie de 18 200 pi2, cette usine permettra à la compagnie de regrouper sous un même toit ses opérations, d’offrir aux employés un espace de travail plus ergonomique et une salle de montre qui permettra de mettre en valeur ses produits. De plus, l’installation de nouveaux équipements permettra d’améliorer les procédés de décapage, en ajoutant le décapage à la bille d’acier, un nouveau service que l’entreprise offrira également en sous-traitance.

« Devant la demande grandissante pour nos services et depuis la création d’Ecorad USA en 2017, nous avons peine à offrir des délais de livraison raisonnables. Le manque d’espace est un frein à notre développement. Nous avons dépassé le seuil de rentabilité au site actuel », précise Patricia Cloutier, directrice des ventes.

Fidèle à ses valeurs, le propriétaire Pierre Lemieux s’est entouré des architectes Julia et Toby Manacas en optant pour une structure de bois Art Massif. On y verra également l’intégration d’anciennes arches de fenêtres en fonte provenant d’un immeuble de Manhattan à New York ainsi que des fenêtres, luminaires et briques recyclées.

Rappelons que Ecorad existe depuis 2007 et a développé une expertise unique pour la restauration des anciens radiateurs en fonte et la transformation à l’électricité des radiateurs en unités indépendantes, permettant d’avoir le confort du radiant sans entretien.