Saint-Jean-Port-Joli toujours préoccupée par la sécurité de son réseau routier

La Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli désire sécuriser plusieurs tronçons de route partagés avec le ministère des Transports. Photo : Maxime Paradis.

La Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli est toujours autant préoccupée par son réseau routier. Trois secteurs jugés problématiques demeurent sous la loupe et nécessiteront une intervention du ministère des Transports (MTQ) pour les sécuriser.

L’un d’entre eux est la route 132 entre le Théâtre la Roche à Veillon et le Camping de la Demi-Lieue. La Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli a donné son appui au camping par résolution en octobre dernier pour que le MTQ ajoute une zone interdisant le dépassement entre le Théâtre et la montée Victor-Duval.

La résolution demande également d’abaisser la vitesse sur ce tronçon, ce qui est appuyé par 56 % des résidents de ce secteur de faire état la Municipalité, qui a sondé leur intérêt au préalable.

« Déjà, si on pouvait diminuer à 70 km/h, ça aiderait. C’est un secteur touristique et les gens ont peur de marcher en bordure de la route entre le Camping et le Théâtre », déclare le maire Normand Caron. Une demande formelle a été déposée depuis au MTQ et devra être étudiée.

Rappelons que l’hiver dernier une demande pratiquement similaire réclamait l’abaissement de la limite de vitesse sur l’avenue de Gaspé Est auprès du ministère des Transports. Celle-ci avait toutefois été refusée après que le MTQ ait procédé à l’analyse des relevés de vitesse et du taux d’accidents dans ce secteur.

Intersection 132/204

L’intersection de la route 132 et de la route 204, en plein cœur du village de Saint-Jean-Port-Joli, sera enfin reconfigurée. L’arrivée précoce de l’hiver retarde cependant les travaux au printemps prochain. « L’objectif est que le tout soit terminé avant le début de la saison touristique afin de permettre aux locaux de s’habituer à la nouvelle signalisation », confie le maire.

Ces travaux impliquent de refaire principalement les trottoirs et l’asphaltage de l’intersection. Un arrêt obligatoire sera aussi ajouté dans chacune des directions du carrefour. L’opération devrait coûter environ 160 000 $ selon Normand Caron, dont 55 % seront assumés par la Municipalité et 45 % par le ministère des Transports.

Échangeur 20/204

La portion sud de l’échangeur de la route 204 et de l’autoroute 20 pourrait aussi être reconfigurée dès 2020. Une rencontre réalisée récemment avec la direction régionale du MTQ a permis à la Municipalité de prendre connaissance de trois scénarios proposés. « On en a retenu un, mais qui implique des discussions avec les commerces aux alentours », indique M. Caron.

La vitesse a été abaissée à 50 km/h dans ce secteur récemment, de rappeler le maire. Il ne s’agirait toutefois pas de la problématique principale selon lui. « C’est plutôt la configuration globale de la route avec les accès aux commerces qui sont déficients. Un ingénieur du MTQ a pu le constater durant les vacances de la construction quand le flux de circulation était à son plus fort. Pour nuire le moins possible aux commerces, ça va nous prendre leur collaboration. C’est pourquoi on ne peut rien confirmer pour le moment », conclut-il.