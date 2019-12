Sainte-Anne-de-la-Pocatière prête pour son 175e

À gauche : Jacques Lavoie et Rosaire Ouellet. À droite : une partie du comité organisateur des Fêtes. Photo : Maxime Paradis.

La Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière célèbrera son 175e anniversaire en 2020 avec une panoplie d’activités organisées tout au long de l’année. Le dévoilement de la programmation s’est déroulé le 17 décembre en avant-midi à l’Auberge Cap Martin.

Ce 175e anniversaire correspond en fait à la date d’érection « civile » de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le 1er juillet 1845. La date de concession de la première seigneurie à Mme Marie-Anne Juchereau a eu lieu toutefois bien avant, en 1672, de rappeler l’historienne et ethnologue Pierrette Maurais. « Le 300e avait été célébré l’année du 301e en 1973, se souvient-elle, afin de ne pas nuire au 300e de Rivière-Ouelle qui était la même année. »

En 2020, aucun autre 175e ne semble prévu à proximité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Les festivités auront donc bien lieu comme prévu, sans risque de nuire à quiconque. Les premières activités débuteront aussitôt que le 5 janvier, où une messe soulignera cet anniversaire à la cathédrale Sainte-Anne-de-la-Pocatière à 10 h 30. Cette messe sera suivie d’un feu de camp au Boisé Beaupré avec interprétation de la coutume de la fève dans la galette des Rois en compagnie de Mme Maurais, dès 13 h

Plusieurs autres activités, toutes gratuites, auront lieu au courant de l’année. Celles-ci seront, dans l’ensemble, à saveur familiale, historique et patrimoniale. Si les festivités doivent se terminer dans un an avec rassemblement au Club Fadoq en prévision de Noël 2020, les fêtes culmineront lors du week-end des 26, 27 et 28 juin prochains. Un dôme sera alors installé sur les terrains de la Municipalité et des jeux gonflables y seront aussi déployés. Il est prévu d’y tenir une fête des artisans, un souper pocatiérain et une soirée dansante avec le groupe de musique traditionnelle « La Queue du Loup ».

Budget

Selon le maire de la Municipalité Rosaire Ouellet, le budget total des fêtes tournerait autour de 100 000 $. De ce montant, Sainte-Anne-de-la-Pocatière injecte la somme de 40 000 $. D’autres commanditaires complètent le budget, dont la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière, partenaire officiel, dont le président Jacques Lavoie a tenu à rappeler les « origines » pocatoises du fondateur des Caisses, Alphonse Desjardins. « Peu de gens le savent, mais son père François Roy Desjardins a épousé en troisième noce Clarisse Miville, fille de Firmin Miville de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. »

Dans les commanditaires majeurs de ce 175e, mentionnons également la Ville de La Pocatière, dont l’histoire est intimement liée à celle de la Municipalité. D’ailleurs, plusieurs activités doivent se dérouler sur le territoire de la Ville, dans le cadre de ce 175e. « C’est un partenariat naturel, d’autant plus que nous ne disposons pas de toutes les infrastructures nécessaires pour réaliser l’ensemble de la programmation », conclut Rosaire Ouellet.