Serge-André Jones jouera pour les aînés

Serge-André Jones. Photo : Courtoisie.

C’est bénévolement que Serge-André Jones fera une tournée des résidences pour aînés de Montmagny-L’Islet à l’occasion des fêtes.

« Les fêtes, c’est un moment de réjouissance pour les uns, mais pour d’autres, ça peut être long, même triste », raconte le pianiste de Saint-Cyrille-de-Lessard. « J’ai besoin de faire quelque chose de significatif pour les fêtes et je sais que la musique peut faire tellement de bien. Plusieurs aînés sont seuls et souvent… moi aussi. J’adore jouer pour les gens et j’apprécie beaucoup l’écoute particulière que peuvent avoir les aînés. On se fera du bien les uns les autres. »

L’artiste animera avec de la musique de Noël, du classique, de la chanson traditionnelle et quelques-unes de ses compositions. « Il suffit que les résidences aient un piano accordé et j’irai », précise l’artiste.

Les aînés de la région pourront l’entendre entre les 21 et 26 décembre prochains.