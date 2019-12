Sinistrés de l’incendie à La Pocatière : Élan de solidarité incomparable

Des dons en matériel et en vêtement avaient été faits au lendemain de l’incendie par les gens de la région. Photo : Archives Le Placoteux.

La Ville de La Pocatière tient à souligner l’élan de solidarité exceptionnel survenu suite à l’incendie d’un immeuble d’habitation situé sur la 11eAvenue Bouchard, le mercredi 20 novembre dernier. Ce geste de générosité se traduit par un montant de 10 092,50 $.

Pour faire suite à une demande grandissante sur les réseaux sociaux de la part de certains citoyens qui désiraient faire des dons en argent pour aider les sinistrés, la Ville de La Pocatière avait demandé à la Caisse de l’Anse s’il était possible de mettre en place une procédure afin que tous les dons soient effectués au même endroit afin d’en simplifier la réception et la gestion. La meilleure façon étant de s’associer à un organisme du milieu. La Ville a proposé à Moisson Kamouraska de recueillir les dons au nom des sinistrés compte tenu de leur expertise et de leur implication dans la gestion des dons.

De plus, il faut ajouter la grande solidarité du milieu municipal, puisqu’à la demande de la MRC, les élus du Kamouraska ont invité leurs citoyens respectifs à faire des dons directement à leurs bureaux municipaux ou au bureau de la MRC. Tous ces dons s’ajoutent aux nombreux vêtements et au matériel de toutes sortes que les gens avaient apportés au Centre Bombardier, le soir même ou le lendemain de l’incendie.

Le montant de 10 092,50 $ sera déposé au fonds de sinistre géré par Moisson Kamouraska pour être ensuite distribué aux sinistrés afin de les soutenir dans leur besoin de nourriture, de déplacement et d’aide aux logements. Les gens touchés par l’incendie seront rejoints par Mme Mireille Lizotte, directrice générale de l’organisme, afin d’être en mesure de recevoir l’aide rapidement.